Μετακομίζει στην ΑΕΛ από τον Ολυμπιακό ο Αναγνωστόπουλος

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Ο Έλληνας πορτιέρε των Πειραιωτών δεν υπολογίζεται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη φετινή σεζόν που εκκινεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και έτσι αναμένεται να αποχωρήσει από τον Πειραιά, μετά από μία σεζόν με τα «ερυθρόλευκα» και μόλις μία συμμετοχή στο ενεργητικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της ΑΕΛ που θα αγωνιστεί ξανά φέτος στην Stoiximan Super League και αναζητούσε έναν έμπειρο τερματοφύλακα για να «θωρακίσει» την εστία της.

Οι Θεσσαλοί είχαν σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του Σωκράτη Διούδη, αλλά αυτή τελικά δεν προχώρησε και έτσι στράφηκαν στον κίπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Λιμάνι.

Ο Αναγνωστόπουλος ήταν τρίτος πέρσι στην «ιεραρχία» των τερματοφυλάκων των Πειραιωτών, πίσω από τους Πασχαλάκη και Τζολάκη, ενώ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας ο νεαρός Μπότης ανέβηκε στην τρίτη θέση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει «χώρος» για τον 31χρονο άσο.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Αναγνωστόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στους «βυσσινί» και θα συνεργαστεί ξανά με τον Γιώργο Πετράκη με τον οποίο ήταν μαζί στην Κηφισιά.