ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Tα highlights από την πρόκριση με ανατροπή της ΑΕΛ κόντρα στην Καλαμάτα (vid) 19-08-2025 19:32 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Καλαμάτα ΑΕΛ Η ΑΕΛ κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή (1-2) και να πάρει την πρόκριση σε βάρος της Καλαμάτας εκτός έδρας για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα: