Tα highlights από την πρόκριση με ανατροπή της ΑΕΛ κόντρα στην Καλαμάτα (vid)

Η ΑΕΛ κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή (1-2) και να πάρει την πρόκριση σε βάρος της Καλαμάτας εκτός έδρας για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα: