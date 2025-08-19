Τέλος από τον Άρη ο Ζαν Ζουλ - Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του (pic)

Ο Άρης και ο Ζουλ έλυσαν τη συνεργασία τους, καθώς ο Καμερουνέζος ποδοσφαιριστής δεν υπολογιζόταν στα πλάνα της ομάδας.

Ο ίδιος, μέσω ανάρτησης στα social media, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον σύλλογο και τα άτομα με τα οποία συνεργάστηκε κατά τη διετή παρουσία του εκεί.

«Αγαπητή οικογένεια Άρη, σήμερα γύρισα μια πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα!! Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου έδωσε ο Άρης. Ευχαριστώ όλους τους προπονητές μου, τους φυσιοθεραπευτές, τους εργαζόμενους, τους συμπαίκτες μου που έγιναν η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μου.

Δυστυχώς, δεν τελείωσε όπως το θέλαμε, αλλά θα θυμάμαι όλα τα θετικά. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τους οπαδούς αλλά και να τους ευχαριστήσω για όσα προσφέρουν στο κλαμπ γιατί είναι η καρδιά του συλλόγου. Καλή τύχη στον Άρη και του εύχομαι το καλύτερο στο μέλλον», έγραψε.