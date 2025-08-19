«Συμφώνησε με Τσούρα ο Παναιτωλικός»

Δημοσιεύματα στη Βολιβία κάνουν λόγο για συμφωνία του διεθνή μεσοεπιθετικού με την ομάδα του Αγρινίου.

Επιμένουν στη Λατινική Αμερική για ενδιαφέρον του Παναιτωλικού με τον διεθνή Βιλιβιανό Τζέισον Τσούρα και μάλιστα, κάνουν λόγο και για συμφωνία.

Το ενδιαφέρον είχε αποκαλυφθεί στις 16/8 και τώρα στη Βολιβία κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ του ποδοσφαιριστή και των Αγρινιωτών για τριετές συμβόλαιο. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, υποστήριξε ότι τις επόμενες μέρες ο πελάτης του θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

«Καταλαβαίνω ότι ο πρόεδρος της Δε Στρόνγκεστ, Ντάνιελ Τεράσας, έχει ήδη στείλει θετική απάντηση, δεχόμενος τους όρους της μεταγραφής και σίγουρα θα γίνει επίσημο τις επόμενες ώρες», ανέφερε ο ατζέντης Σίλβιο Φοντάνα που πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την έκδοση βίζας του ποδοσφαιριστή.

Στη Βολιβία μάλιστα, γίνεται λόγος για μεταγραφή του παίκτη με αγορά των δικαιωμάτων του έναντι ποσού που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα πάντως, με το TitormosNet.gr, οι συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή είναι προχωρημένες, σε επίπεδο συμφωνίας αλλά μέχρι στιγμής δεν προκύπτει κάτι παραπάνω πέρα από την θετική διάθεση της ομάδας του να τον παραχωρήσει.