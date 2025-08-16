Παναιτωλικός: Δημοσιεύματα στέλνουν στο Αγρίνιο διεθνή Βολιβιανό ποδοσφαιριστή

Ο Παναιτωλικός φέρεται να ενδιαφέρεται για τον 23χρεονο Τζέισον Τσούρα.

Τον 23χρονο διεθνή Βολιβιανό Τζέισον Τσούρα στέλνουν στον Παναιτωλικό δημοσιεύματα από τη Λατινική Αμερική.

Πρόκειται για αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, 10 φορές διεθνή, ύψους 1,75 που αγωνίζεται τόσο στα δύο άκρα της επίθεσης, πίσω από τον επιθετικό αλλά και στην κορυφή της επίθεσης.

«Σχεδόν όλα κλειστά: Ο Τσούρα πάει στην Ελλάδα» αναφέρει το δημοσίευμα στα social media και προσθέτει: «Ο ποδοσφαιριστής Τζέισον Τσούρα έχει σχεδόν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον Παναιτωλικό. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί πώληση. Σήμερα το απόγευμα, η κατάσταση θα καθοριστεί σε συνάντηση με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον ατζέντη και τον παίκτη».

Ο εκπρόσωπος του Τσούρα ξεκαθάρισε ότι θα ανακοινωθεί σύντομα η μεταγραφή του, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα συνεχίσει στην Ελλάδα.

Οο πρόεδρος της ομάδας ανέφερε ότι υπάρχουν τρεις προτάσεις για τον ποδοσφαιριστή, οι δύο από Ευρώπη.

Ο Τσούρα μετρά 146 συμμετοχές, με 29 γκολ και 21 ασίστ και αγωνίζεται τα τελευταία 5.5 χρόνια στην Δε Στρόνγκεστ.