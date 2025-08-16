Καθολική αποθέωση για τον Καθόρλα στην επιστροφή του στην La Liga με την αγαπημένη του Οβιέδο (vid)

Μπορεί αυτό να είναι το ξεκίνημα της νέας σεζόν, όμως ήδη μια από τις πιο όμορφες ποδοσφαιρικές στιγμές εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Οβιέδο.

Τα «κίτρινα υποβρύχια», υποδέχθηκαν την Ρεάλ Οβιέδο στο «Κεράμικα», επικρατώντας των νεοφώτιστων με 2-0, σε ένα αποτέλεσμα που πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αφού κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Σάντι Καθόρλα.

Ο 40χρονος χαφ, που τίμησε και με το παραπάνω την φανέλα της Βιγιαρεάλ, αγωνίστηκε ξανά σε αναμέτρηση της La Liga μετά από πέντε χρόνια, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, γνωρίζοντας καθολική αποθέωση από όλο το γήπεδο.

Ο Καθόρλα κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή στην La Liga με την φανέλα της αγαπημένης του Οβιέδο, αφού η ισπανική ομάδα επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια.

Έτσι, ο πολύπειρος χαφ πήρε την απόφαση να παρατείνει την καριέρα του για ακόμη μια σεζόν, προκειμένου να αγωνιστεί στην La Liga με την φανέλα της ομάδας που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ενδεικτικό της σχέσης που έχει ο Καθόρλα με την Ρεάλ Οβιέδο, είναι η κίνησή του το 2012 να προσφέρει ένα μεγάλο ποσό στην ομάδα της καρδιάς του για να αποφύγει τον οικονομικό στραγγαλισμό και τον... αφανισμό από τον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ισπανίας.