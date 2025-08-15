ΑΕΚ: Γλίτωσε τη ζημιά ο Ντέσερς - Τι είπε ο προπονητής της Ρέιντζερς

Ο προπονητής της Ρέιντζερς Ράσελ Μάρτιν παραχώρησε δηλώσεις για την κατάσταση του Σιριέλ Ντέσερς, ο οποίος είχε χτυπήσει στον αστράγαλο στην ρεβάνς με την Πλζεν και υπήρχαν φόβοι για σοβαρή ζημιά στον αστράγαλο.

Ο τεχνικός των Γκερς, εμφανίστηκε καθησυχαστικός και ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα που έχει ο Νιγηριανός σέντερ-φορ δεν είναι σοβαρό. Μάλιστα εκτίμησε, ότι μπορεί να τον έχει στη διάθεση του για την μάχη της Τρίτης με την Μπριζ για τα πλέι οφ του Champions League.

«Η κατάσταση του Ντέσερς δεν είναι τόσο άσχημη όσο φοβόμασταν. Δεν θα είναι διαθέσιμος αύριο με την Αλόα για το Λιγκ Καπ αλλά ελπίζουμε πραγματικά ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει στον αγώνα την Τρίτη», είπε ο Ράσελ Μάρτιν.

O Σιριέλ Ντέσερς θυμίζουμε αποτελεί στόχο της ΑΕΚ για την ενίσχυση στην επίθεση.