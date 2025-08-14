Ο Παβλένκα τον κράτησε όρθιο σε στιγμές που ζορίστηκε και υπέφερε. Ο Καμάρα όμως, του έδειξε πως... καθαρίζονται ματς και προκρίσεις, δίνοντας στην παράταση του θρίλερ με την Βόλφσμπεργκερ, το εισιτήριο της πρόκρισης στα playoffs του Europa League, εκεί που τον περιμένει η Ριέκα (0-1).

Τι μπορεί να αλλάξει σε μία εβδομάδα; Μάλλον όχι και πολλά, κάτι που επιβεβαίωσε και η εικόνα του Δικεφάλου στο Wörthersee Stadion. Αλλά όταν έχεις τον Καμαρά μέσα, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ο... πάλι αυτός, «χτύπησε» στο φινάλε προτού οδηγηθεί το ματς στη ρώσική ρουλέτα και έστειλε τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League!

Το 0-0 της Τούμπας άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς αλλά Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ φάνηκε πως το πήραν από εκεί που το άφησαν. Σαν σε... επανάληψη, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν και πάλι MVP τον Γίρι Παβλένκα που κράτησε τον ΠΑΟΚ «ζωντανό» και στο τρίτο ημίχρονο της «μάχης», χωρίς να φανεί απειλητικός και χωρίς τελική σε τρία 45λεπτα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κινήθηκε στην Αυστρία με μόλις δύο αλλαγές, κατά κάποιον τρόπο... αναγκαστικές καθώς ο Τάισον τέθηκε νοκ άουτ ενώ ο Καμαρά κρίθηκε ανέτοιμος. Με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα απ΄τα αριστερά προς τα δεξιά τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Κεντζιόρα και Κένι. Στα χαφ αγωνίστηκε το δίδυμο Μεϊτέ - Οζντόεφ, με τον Ιβανούσετς να παίρνει φανέλα βασικού σε ρόλο «οργανωτή», μετατοπίζοντας τον Κωνσταντέλια στ΄αριστερά και έχοντας τον Αντρίγια στα δεξιά. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Τσάλοβ.

Από την άλλη, η WAC επιστράτευσε πλάνο Τούμπας, έχοντας μία άκρως ικανοποιητική εμφάνιση στον πρώτο αγώνα και... επαναπαύτηκε και πάλι σε έναν παθητικό ρόλο, δίνοντας τη μπάλα στον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς φρόντισαν να ανεβάσουν αμέσως τις γραμμές τους, πιέζοντας ψηλά, έχοντας την Βόλφσμπεργκερ στο μισό γήπεδο αλλά επί της ουσίας... μηδέν μπροστά. Μόλις στο 1' της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι έστειλαν μήνυμα, δείχνοντας πόσο απειλητικοί μπορεί να γίνουν στην κόντρα επίθεση και να εκθέσουν τον ΠΑΟΚ λόγω αργών επιστροφών. Ο Αβντιγάι έφυγε από τα δεξιά αλλά ο Παβλένκα μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Ο Τσέχος έδειξε ετοιμότητα και πως ήταν από τους ελάχιστους παίκτες εντός κλίματος και στο 20' όταν ο Μπάλο μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, όμως το πλασέ του με το δεξί δεν ανησύχησε τον Παβλένκα.

Οι ασπρόμαυροι προσπάθησαν να οργανωθούν αλλά τα λάθη επί λαθών δημιουργούσαν μεγάλο εκνευρισμό, την ώρα που η WAC έδειχνε να αμύνεται χωρίς πρόβλημα και απλώς έψαχνε τη μία τελική πάσα στην επίθεση. Όπως φάνηκε και στη φάση του 24΄ με τη σέντρα του Αβντιγάι που βρήκε τους παίκτες του ΠΑΟΚ εκτός θέσεων, αλλά ο Μπάλο δεν πρόλαβε να «τσιμπήσει» τη μπάλα. Αν και με αμυντικούς προσανατολισμούς στο παιχνίδι της, η μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου είχε την υπογραφή της WAC στο 36΄. Ο Μπάλο «έφυγε» στην αντεπίθεση, βγήκε μόνος του απέναντι στον Παβλένκα, όμως ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, σαν σε dejavu, του έβαλε και πάλι στοπ με τα πόδια. Μία αντεπίθεση που προήλθε από χαμένη κατοχή των ασπρόμαυρων μετά από ανεκμετάλλευτο κόρνερ!

Ένα σουτ του Ρένερ από πλάγια θέση και μία κεφαλιά του Βίμερ από εκτέλεση κόρνερ στο 39΄και στο 40΄συνθέτουν τη γεμάτη εικόνα των Αυστριακών στο α΄μέρος, έχοντας ξεκάθαρα πολύ πολύ καλύτερα εικόνα από τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να φανεί απειλητικός, έχοντας μόνο καταγράψει στο 32΄ με το κλέψιμο της μπάλας ψηλά από τον Μιχαηλίδη, βγάζοντας τον Δικέφαλο μπροστά με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρήκε -σε μία από τις ελάχιστες στιγμές ανοργάνωτη την WAC- αλλά έκανε κακή επιλογή στην πάσα. Με το δείκτη του σκορ στο 0-0, οι δύο ομάδες αναχώρησαν για την ανάπαυλα του ημιχρόνου...

Χρειάστηκε να περάσουν 58 λεπτά αγώνα για να καταγράψει ο ΠΑΟΚ την πρώτη του τελική εντός εστίας, μετά την έμπνευση του Μιχαηλίδη να δοκιμάσει έναν «κεραυνό» με το αριστερό, αναγκάζοντας τον Πόλστερ να διώξει σε κόρνερ. Με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ανεβάσει την έντασή τους, με την έναρξη του β΄μέρους, ο Ντίτμαρ Κιουμπάουερ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή (63'), σε μία προσπάθεια να φρεσκάρει την ομάδα και δη την επιθετική γραμμή του. Απάντηση από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Πέλκα να περνά στο 69΄αντί το Ιβανούσετς, μετατοπίζοντας προσωρινά τον «Ντέλια» στο «δέκα».

Απίθανο roller coaster στο τελευταίο 20λεπτο του ματς, με τον Τσάλοβ που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να συνεργαστεί με τους συμπαίκτες του, να πιάνει μία εξαιρετική κεφαλιά που... ξύρισε το οριζόντιο δοκάρι των Αυστριακών. Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» ξανά αλλά ο Παβλένκα ήταν ανίκητος (και) απόψε! Στο 76΄ο Τσέχος κίπερ κατέγραψε μία ακόμη απίθανη επέμβαση, αυτή τη φορά σε πλασέ του Ζούκιτς, αρνούμενος να παραδοθεί!

Στη συνέχεια, η μπάλα πέρασε και πάλι στα πόδια του Δικεφάλου, πιέζοντας σταθερά ψηλά την WAC, έχοντας σαφώς καλύτερη εικόνα στο β΄μέρος. Στο 87', ο Αντρίγια προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον κίπερ των Αυστριακών με ένα δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Το 90λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), με τις δύο ομάδες, εκ του αποτελέσματος, να εξουδετερώνουν η μία την άλλη, και το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Και εκεί το εξτρά 30λεπτο ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ στην επίθεση, έχοντας νέο πρόσωπο στην κορυφή και συγκεκριμένα τον Μύθου στη θέση του Τσάλοβ. Με το καλημέρα της παράτασης, μεγάλη ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς μετά το γύρισμα του Κωνσταντέλια, όπου η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά του Πόλστερ. Στο 98΄ νέα φάση για τον Δικέφαλο με πρωταγωνιστή τον Πέλκα που εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, το οποίο κατέληξε στην πάνω πλευρά των διχτύων.

Στην επανάληψη του 15λεπτου, ο Λουτσέσκου έριξε και τον Χατσίδη, επανατοποθετώντας την επιθετική τριάδα, απόντος του Κωνσταντέλια που πέρασε εκτός. Δεκάρι ο Πέλκας, δεξιά ο Αντρίγια, αριστερά ο νεαρός που έμελλε να βάλει την υπογραφή του στην πρόκριση!

Και τι ντεμπούτο...

Έκλεψε τη μπάλα, πάτησε περιοχή και από τις κόντρες, η μπάλα στρώθηκε στον Καμαρά και εκεί ο 27χρονος χαφ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα... Σκότωσε με μία οβίδα την WAC και «καθάρισε» ένα ακόμη ματς, έδωσε πρόκριση, σηκώνοντας όλο τον πάγκο στο πόδι!

Αν και οι γηπεδούχοι το πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η... γκολάρα έγραψε και έστειλε τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, εκεί όπου τον περιμένει η Ριέκα σπίτι της, σε μία εβδομάδα από σήμερα!

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Πόλστερ, Βίμμερ, Ντιαμπατέ, Μπαουμγκάρτνερ, Πίσινγκερ(107΄Σούλτσνερ), Σεπφ(101΄Ναϊβό), Ρέννερ, Μάτιτς(85΄Βόλμουθ), Αγκιέμανγκ(63΄ Ατάνγκα), Αβντιγάι(63΄Ζούκιτς), Μπάλο(63΄Γκατερμάιερ)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα(118΄Τέιλορ), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ(76΄Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας(109΄Χατσίδης), Ιβανούσετς(69΄Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Τσάλοβ(91΄Μύθου)