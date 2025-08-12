Άρης: Ανεβάζει συνεχώς στροφές ο Πέρεθ - Μπήκε σε κομμάτια της προπόνησης ο Δώνης

Ο Άρης πραγματοποίησε διπλή προπόνηση στο «Δασυγένειο» την Τρίτη (12/8), με τον Κάρλες Πέρεθ να ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς, αλλά και ο Τάσος Δώνης μπήκε σε κάποια κομμάτια του προγράμματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Πρωί και απόγευμα προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το πρωί της Τρίτης έκαναν ασκήσεις τεχνικοτακτικής, ασκήσεις φυσικής κατάστασης, ασκήσεις ταχυδύναμης και στατικές φάσεις, ενώ το απόγευμα το πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση (passing game), συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική (σε ζώνες).

Ο Κάρλες Πέρεθ, που ανέβασε ακόμη περισσότερο «στροφές», συμμετείχε στο πρόγραμμα, ενώ ο Τάσος Δώνης, από την πλευρά του, μπήκε σε κάποια κομμάτια της προπόνησης.

Αύριο, Τετάρτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο «Δασυγένειο».