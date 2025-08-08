Το πρώτο μήνυμα ελήφθη, τώρα μένει η απάντηση του ΠΑΟΚ!

Το πρώτο ματς έδωσε μια πιο καθαρή εικόνα για τη δυναμική της Βόλφσμπεργκερ και τώρα μένει να φανεί αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να παρουσιάσει διαφορά ποιότητας από τους Αυστριακούς, καθώς περνά ο χρόνος και αφήνει πίσω του τα βαριά πόδια της προετοιμασίας.

Οι Αυστριακοί προσέγγισαν τη σειρά με χαμηλούς τόνους και ξεκάθαρη αίσθηση του outsider. Ακόμη και πριν το πρώτο ματς, ρωτούσαν αν ο ΠΑΟΚ ένιωσε ικανοποίηση από το ζευγάρωμα, δεδομένης της διαφοράς δυναμικότητας που οι ίδιοι αναγνώριζαν. Δεν έλειψαν και οι πολλές ερωτήσεις για το πώς αντιμετωπίζονται οι αυστριακές ομάδες στην Ελλάδα και τι βαρύτητα τους αποδίδεται πραγματικά.

Ο εξαιρετικός, με βάση το δείγμα της δουλειάς του, προπονητής της Βόλφσμπεργκερ χαρακτήρισε την ομάδα του «μικρή» σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή εμπειρία του ΠΑΟΚ, αποδίδοντας ξεκάθαρα τον τίτλο του φαβορί στον Δικέφαλο. Ωστόσο, στην πράξη απέδειξε πως ήξερε πολύ καλά πώς να περιορίσει αυτό το φαβορί, στήνοντας μια ομάδα απόλυτα προσηλωμένη στο πλάνο της, που μπλόκαρε πλήρως τη δημιουργία και τις επιθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Πρόκειται για μια εικόνα που δεν ξαφνιάζει τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ούτε όσους γνωρίζουν πόσο δύσκολη είναι για τον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη περίοδος του Αυγούστου. Τα προκριματικά ήταν ανέκαθεν παιχνίδια ισορροπίας για τον Δικέφαλο, σε μια φάση όπου η ομάδα αναζητά ρυθμό, προσπαθεί να διαχειριστεί τη συσσωρευμένη κόπωση από την προετοιμασία και να μετατρέψει τον χρόνο σε σύμμαχο, ξεφεύγοντας σταδιακά από τη βαριά εκκίνηση της σεζόν.

«Το κάθε ξεκίνημα έχει τις δικές του δυσκολίες. Πέρσι είχαμε ένα ανάλογο ξεκίνημα απέναντι στην Μπάνια Λούκα απλά είχαμε κερδίσει το ματς. Είναι 88 μέρες από το τελευταίο μας επίσημο ματς, ο αντίπαλος είχε ήδη δυο παιχνίδια στα πόδια του. Αν κάνουμε μια αναδρομή σε τέτοια περίοδο πάντα είχαμε προβλήματα στα πρώτα ματς.

Πριν τρία χρόνια είχαμε χάσει στην Βουλγαρία, ενώ είχαμε δυσκολευτεί και στην Ιρλανδία πριν κάποια χρόνια. Πάντα έχουμε προβλήματα σε αυτά τα πρώτα ματς. Είμαι αισιόδοξος για το δεύτερο ματς γιατί είδα αντίδραση από τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, είδα να παλεύουν σαν γκρουπ και πριν δυο χρόνια έβλεπα το ίδιο στο παιχνίδι με την Μπεϊτάρ που έληξε 0-0 εδώ στην Τούμπα και είχαμε παρόμοια εικόνα, πλέον παίζουμε εκτός έδρας και θα είναι η πίεση στον αντίπαλο. Από μέρα σε μέρα θα κερδίζουμε περισσότερα, θα είμαστε καλύτερα και θα πάμε για την πρόκριση στην Αυστρία».

Αυτή, όμως, είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Γιατί στη «μάχη» που δίνει με τον χρόνο ο ΠΑΟΚ, υπάρχουν και ρίσκα που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Το γεγονός ότι έμεινε στο μηδέν και χωρίς ούτε μία τελική προσπάθεια στην εστία, για πρώτη φορά εδώ και τουλάχιστον τρεις σεζόν, φανερώνει με σαφήνεια και τι του λείπει. Και η αλήθεια είναι πως δεν φταίει μόνο η κόπωση ή η χρονική συγκυρία. Ο Δικέφαλος γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στον σταθερό Παβλένκα, αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Και κάποια πράγματα δεν έρχονται απλώς με τον χρόνο...

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ταχυδυναμικού χαφ, ενός κομβικού κρίκου για τη σωστή λειτουργία της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Το πρόβλημα μπορεί να γίνεται πιο ορατό στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, όταν η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα ή, ακόμα χειρότερα, δεν φτάνει καν στην εστία, όμως η ρίζα του εντοπίζεται πιο πίσω. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στο ματς με τη Βόλφσμπεργκερ. Απουσία ταχύτητας, έντασης και κάθετου παιχνιδιού, την ώρα που τα «άκρα» του ΠΑΟΚ έμοιαζαν «εγκλωβισμένα» και σε ρηχά νερά.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο ΠΑΟΚ προχωρά για τον Γιώργο Γιακουμάκη, ωστόσο, ο Έλληνας φορ θα μπει στην εξίσωση της κουβέντας από την επόμενη ευρωπαϊκή φάση, με τους Θεσσαλονικείς να πορεύονται για την ώρα με το δίδυμο Τσάλοβ-Μύθου, όπου δεδομένα το βάρος της πίεσης πέφτει στον Ρώσο φορ. Φέτος θα είναι μία πιο «σκληρή» σεζόν σε επίπεδο απαιτήσεων για τον Τσάλοβ δεδομένου πως υπάρχει μία πιο ορθολογική προσέγγιση των φορ από τον Λουτσέσκου (σ.σ. παραδέχθηκε δημόσια πως ήταν λάθος του πέρσι να κινηθεί με τέσσερις) ενώ έχει περάσει και ένας χρόνος από την ημέρα άφιξής του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Και μπορεί πάντα να αναφέρεται στο τέλος της κουβέντας όσον αφορά τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, αλλά είναι εξίσου σημαντική η προσθήκη ενός ακόμη στόπερ. Ναι, η άμυνα είναι προϊόν δουλειάς και ο φορ αγοράς, αλλά αν θέλει να πορευθεί για καιρό με πολλά ανοιχτά μέτωπα σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα πρέπει να έχει και επιλογές.

Υ.Γ. Με αφορμή την επιστροφή του Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο της Τούμπας, μερικές φορές αρκεί να ακούμε εκείνους που τον ξέρουν καλά και τον ζουν περισσότερο από πολλούς. Όπως τον Αντρέ Βιεϊρίνια και τα όσα είπε στο OPEN για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τη σχέση του γκρουπ μαζί του...