ΑΕΚ: Η απάντηση Ντέσερς σε φίλο της Ρέιντζερς στο «μένεις ή φεύγεις;» (vid)

Το μέλλον του Σιριέλ Ντέσερς εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στη Σκωτία. Ο ίδιος, μετά το 1-1 με την Μάδεργουελ, τέθηκε… αντιμέτωπος με το ερώτημα «μένεις ή φεύγεις;» που του έθεσε φίλαθλος της Ρέιντζερς και έδωσε τη δική του απάντηση.

Ο οπαδός των Γκερς λοιπόν, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, τον πλησίασε και τον ρώτησε αν θα μείνει ή αν θα φύγει από το Άιμπροξ. Ο διεθνής Νιγηριανός σέντερ-φορ και μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ χαμογέλασε και απάντησε «Ε, φαίνεται ότι θα μείνω. Είμαι εδώ σήμερα, ε;», ικανοποιώντας τον φίλαθλο της Ρέιντζερς που ακούγεται να λέει «Οντως, θα μείνεις; Ω, να 'σαι καλά».

Εμείς να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ κατέβαλε τεράστια προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα για να αποκτήσει τον Ντέσερς κάνοντας μάλιστα σύμμαχο της τον ποδοσφαιριστή με τον οποίο είχε συμφωνήσει αλλά η Ρέιντζερς δεν έπεφτε από τις πολύ υψηλές απαιτήσεις που είχε. Κάπως έτσι η υπόθεση κόλλησε, ο Ντέσερς δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα και έπαιξε με τους Σκωτσέζους με τον Παναθηναϊκό, ως εκ τούτου η ΑΕΚ ακόμα κι αν τον έπαιρνε δεν θα είχε δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στα προκριματικά.

Αποτέλεσμα ήταν η Ένωση να στραφεί στην περίπτωση του Λούκα Γιόβιτς τον οποίο κατάφερε να ντύσει στα «κιτρινόμαυρα» καλύπτοντας το κενό στην επίθεση χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως έχει παρατήσει την υπόθεση Ντέσερς που δεν αποκλείεται να επανέλθει στο προσκήνιο αργότερα μέσα στον Αύγουστο…