Επίσημη η επιστροφή του Πάρτεϊ στην Ισπανία (pic)

Η Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε ότι απέκτησε τον διεθνή Γκανέζο και αρχηγό της εθνικής ομάδας ως ελεύθερο μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Άρσεναλ. Ο 32χρονος αμυντικός μέσος συμφώνησε σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Ο Τόμας Πάρτεϊ παραπέμφθηκε σε δίκη τον περασμένο μήνα για βιασμό δύο γυναικών, ενώ ήταν παίκτης της Άρσεναλ. Κατηγορείται για πέντε κατηγορίες βιασμού που αφορούν δύο γυναίκες, καθώς και για σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας τρίτης γυναίκας, μεταξύ Απριλίου 2021 και Ιουνίου 2022.

Το «Κίτρινο Υποβρύχιο» πήρε το ρίσκο και στην ανακοίνωσή της ανέφερε σχετικά με τις δικαστικές εκκρεμότητες του Γκανέζου χαφ: «Ο σύλλογος γνωρίζει ότι ο παίκτης εμπλέκεται επί του παρόντος σε νομικές διαδικασίες στην Αγγλία. Ο παίκτης υπερασπίζεται σθεναρά την αθωότητά του και αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Ο σύλλογος σέβεται το τεκμήριο αθωότητάς του ως θεμελιώδη αρχή και αναμένει την ετυμηγορία των δικαστηρίων, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη διευκρίνιση των γεγονότων της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία σχετικά με τις τρέχουσες διαδικασίες, ο σύλλογος δεν θα σχολιάσει περαιτέρω το θέμα».

Ο Τόμας Πάρτεϊ πραγματοποίησε 167 εμφανίσεις με την Άρσεναλ, σκοράροντας 9 γκολ και επιστρέφει στην Ισπανία μετά το 2020, όταν άφησε την Ατλέτικο Μαδρίτης.