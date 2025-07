«Έχει δείξει ενδιαφέρον για Τετέ η Μποταφόγκο» (pic)

Ο Τετέ ήταν την περσινή σεζόν ένας από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να επενδύουν άλλωστε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον φέρουν στην Αθήνα.

Την στιγμή λοιπόν που ο Βραζιλιάνος έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Ρουί Βιτόρια, συμπατριώτης του δημοσιογράφος κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Μποταφόγκο, που είναι πιθανό το επόμενο διάστημα να μετουσιωθεί σε επίσημη πρόταση.

«Η Μποταφόγκο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο Τετέ, ο οποίος βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος με τα μαύρα και τα άσπρα χρώματα έχει διερευνήσει την κατάσταση του παίκτη και αναμένεται να κάνει μια προσέγγιση τις επόμενες ημέρες. Η Μποταφόγκο ψάχνει για έναν εξτρέμ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζοάο Βαν Μπόισεν.

🚨O #Botafogo demonstrou interesse no atacante brasileiro Tetê, que está no #Panathinaikos. O alvinegro sondou a situação do jogador e deve fazer uma investida nos próximos dias. O Botafogo está na busca por um extremo. pic.twitter.com/VYGqvqcY2d