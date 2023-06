Η εκκρεμότητα Μπάμπα με Τσέλσι, παρακολουθεί τις εξελίξεις ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να ρίχνει δίχτυα σε πολλά μέτωπα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυσή του και ένα από τα ονόματα που υπάρχουν στη λίστα του είναι αυτό του Ραχμάν Μπάμπα.

Πάντως για να προχωρήσει η υπόθεση του θα πρέπει πρώτα να βρεθεί άκρη με την Τσέλσι, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο στα θέματα του αγγλικού συλλόγου ρεπόρτερ Νιζάαρ Κινζέλα, ο Μπάμπα δεν υπολογίζεται από τον Τσέλσι που όμως για να προχωρήσει στη λύση του συμβολαίου του, σίγουρα θα απαιτήσει χρήματα.

Στον ΠΑΟΚ πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση θα περιμένουν τη τελική απόφαση των Μπλε.

PAOK want to re-sign Baba Rahman but Chelsea need to cancel his contract as they did with Bakayoko. That takes negotiation and money. https://t.co/aQqY1YDknT