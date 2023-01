Βόλος: Παρελθόν ο Νοκέρτ, συνεχίζει στη Χάντερσφιλντ

Ο Γάλλος άσος έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από τον Βόλο μετά από έξι μήνες και 11 συμμετοχές στο διάστημα αυτό. Ο Νοκέρτ έχει συμφωνήσει ήδη με τη Φούλαμ, η οποία όμως άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στη Χάντερσφιλντ.

Η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας:

✍️ We can confirm the signing of winger Anthony Knockaert on loan from Fulham for the remainder of the 2022/23 season!



🗣️ Comments from Leigh Bromby and Mark Fotheringham ⤵️



Welcome to the Terriers, Anthony 👊#htafc