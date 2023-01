Βαυαρός κι επίσημα ο Ντάλεϊ Μπλιντ!

Η κίνηση αυτή ίσως να παραξένεψε πολύ κόσμο, ωστόσο η Μπάγερν Μονάχου έψαχνε για μία δοκιμασμένη λύση μιας χρήσης που θα μπορούσε να δώσει ποιοτικό βάθος στο κέντρο της άμυνας, αλλά και αριστερά.

Ο Ντάλεϊ Μπλιντ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα και από την στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τον Άγιαξ, η συμφωνία ήταν θέμα χρόνου.

Ο 32χρονος Ολλανδός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν, θα πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ και ανακοινώθηκε επίσημα από τους Βαυαρούς, οι οποίοι εσχάτως έχουν γεμίσει από Ολλανδούς στο ρόστερ τους.

Servus, Daley 🔴⚪



FC Bayern can announce the signing of defender Daley Blind on a deal till the end of the season.#MiaSanMia