Αποχωρεί από τους Μπλέιζερς ο Μπλέντσο

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, οι Μπλέιζερς θέλουν να διακόψουν την συνεργασία τους με τον Μπλέντσο, πριν πλησιάσει η ημερομηνία που θα δίνει το δικαίωμα στον έμπειρο γκαρντ για εγγυημένο συμβόλαιο.

Για τον Μπλέντσο, που διανύει την 13η σεζόν του στο NBA, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Λίγκας, που θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον έμπειρο γκαρντ.

The Portland Trail Blazers plan to waive guard Eric Bledsoe ahead of his guarantee date approaching, sources tell @TheAthletic @Stadium. Entering his 13th NBA season, several teams are expected to pursue Bledsoe as a free agent.