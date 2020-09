«Βόμβα: Ο Μαρκ Γκασόλ σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη»!

💥 ATENCIÓ!



👉 @MarcGasol és agent lliure i als seus 35 anys ara estaria rumiant tornar a Europa, més per una qüestió familiar [com va fer @NikolaMirotic33].



S'obre un petit ventall d'equips, estarem pendents de la decisió. L'altra opció, seguir jugant a l'NBA.



via @SAISO1 pic.twitter.com/lUhmIw5g4v