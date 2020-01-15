LIVE LIVE BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 15-01-2020 20:00 «PAOK Sports Arena» / ΕΡΤ SPORTS 11η Αγωνιστική ΠΑΟΚ 0 0 <% getScoreHome(678411) %> <% getScoreAway(678411) %> DIJON FCO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES ΠΑΟΚ - Ντιζόν ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE BCL: Για να «αγγίξει» 4άδα ο ΠΑΟΚ, για διπλό πρόκρισης το Περιστέρι 15-01-2020 09:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Το πανόραμα του Basketball Champions League 06-11-2019 00:35 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τα Highlights του αγώνα Ντιζόν-ΠΑΟΚ (vid) 06-11-2019 00:22 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy / ERT Sports DIJON FCO 81 <% getScoreHome(655972) %> ΠΑΟΚ 76 <% getScoreAway(655972) %> BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Έφτασε στη Γαλλία και προπονήθηκε ο ΠΑΟΚ (pic) 04-11-2019 21:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ