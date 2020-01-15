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«PAOK Sports Arena» / ΕΡΤ SPORTS
11η Αγωνιστική
ΠΑΟΚ
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Dijon FCO
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ΠΑΟΚ - Ντιζόν

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BCL: Για να «αγγίξει» 4άδα ο ΠΑΟΚ, για διπλό πρόκρισης το Περιστέρι

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Έφτασε στη Γαλλία και προπονήθηκε ο ΠΑΟΚ (pic)

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