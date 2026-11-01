Νίκες για Πάνθηρες, Πρωτέα, ΠΑΣ Γιάννινα και Παναθλητικό

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Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Allwyn Women’s Basketball League 1 σημείωσαν οι Πάνθηρες Καβάλας επικρατώντας με 72-64 του Πανσερραϊκού Fibran στο πλαίσιο της 5ης Αγωνιστικής.

Το παιχνίδι είχε δραματικό χαρακτήρα με την Κέλι με ένα τρίποντο και δυο καθοριστικές βολές στο τέλος να χαρίζει την νίκη στην ομάδα της. Για τους Πάνθηρες η Κέλι είχε 22 πόντους και για την ομάδα των Σερρών η Ελέκο 19.

Στις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι και στη Βούλα με τον γηπεδούχο Πρωτέα να κερδίζει με 71-69 τον ΠΑΟΚ. Η Πέρι με τρίποντο έξι δευτερόλεπτα από το τέλος έκανε το 71-66 για τον Πρωτέα Βούλας για να έρθει να μειώσει σε 71-69 η Τζόνσον επίσης από τη γραμμή των 6.75μ. που ήταν και το τελικό σκορ.

Σπουδαία νίκη για τον ΠΑΣ Γιάννινα που επιβλήθηκε με 67-59 του Αμύντα φτάνοντας στις τρεις επιτυχίες στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθλητικός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικρατώντας με 88-71 του Άρη. Για τις νικήτριες οι Μαρτίνεζ είχε 26 πόντους, ενώ για τον Άρη η Γουίλιαμς είχε 22 πόντους.

5η Αγωνιστική – Κυριακή 01.11

Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran 72-64

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 71-69

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 67-59

Παναθλητικός-Άρης 88-71



Σάββατο 31/10

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-63

Αθηναϊκός Qualco-Κρόνος BC Plasis 90-47

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran 72-64

Διαιτητές: Ντόγκας-Παπαγερίδης-Αναστασιάδης Γ.

Δεκάλεπτα: 22-19, 40-42, 54-47, 72-64

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Κέλι 22(2), Πιτς 14(1), Καραγιάννη 9(1), Ιβανούσα 2, Σταματάκη 2, Χόμπι 19(2), Κοντογιάννη 4(1).

Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Γουόκερ 16, Τσινέκε 5, Γκέιλ, Μπαξεβάνου 4, Παπαϊωάννου, Γεροστεργίου 6(2), Κουβόρντε 2, Ελέκο 19(1), Λιτλπέιτζ 10, Νάτσκου 2.

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ 71-69

Διαιτητές: Ξυλάς-Τσακιράκη-Παπαδάκη

Δεκάλεπτα: 14-20, 27-33, 52-50, 71-69

Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Ποϊντέξτερ 15(2), Νούνιεθ 8, Πέρι 13(3), Κελεμένη 5(1), Ιβουάλα 13, Ανδρικοπούλου 1, Γρηγοροπούλου 5, Πολυμένη 9(1), Τουμπανιάρη, Χουσελά 2.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέιτζ 19(1), Μάρσαλ 14, Τζόνσον 15(3), Βιντσιλαίου 3, Κυπριανού 4, Μπεκίρι 5(1), Ντάικ 6, Δούρβα, Στούπα 3.

Παναθλητικός-Άρης 88-71

Διαιτητές: Νικολαϊδης-Αγραφιώτης ΓΡ.-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 22-25, 45-40, 62-54, 88-71

Παναθλητικός (Βελτσίστας): Σύρρα 8(1), Πράπα, Μαρτίνεζ 26, Παντώτη 3(1), Βασιλείου, Ζαουί 14(2), Μιστίνοβα 19(4), Μαρτίσκοβα 18(1).

Άρης (Κωτούλης): Ντάιερ 16(4), Μιχαηλίδου Κ. 5(1), Κερασοβίτη, Ιγγλέζου 2, Γουίλιαμς 22(4), Μιχαηλίδου Ε.3,Τουτουντζίεβα 5, Πάτι 12(1), Ντάλα 6(2).

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 10 479-290 189

2) Ολυμπιακός 9 407-301 106

3) Παναθηναϊκός 9 446-346 100

4) Παναθλητικός 8 368-364 4

5) Πρωτέας Βούλας 8 374-377 -3

6) ΠΑΣ Γιάννινα 8 349-366 -17

7) ΠΑΟΚ 7 324-370 -46

8) Πανσερραϊκός Fibran 7 349-408 -59

9) Κρόνος BC Plasis 7 316-399 -83

10) Αρης 6 371-364 7

11) Πάνθηρες Καβάλας 6 316-437 -121

12) Αμύντας 5 312-389 -77

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)

Παναθλητικός-Πάνθηρες Καβάλας

Άρης-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός

Κρόνος BC Plasis-ΠΑΣ Γιάννινα

Αμύντας-Πανσερραϊκός Fibran