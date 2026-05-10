Διπλή αποκάλυψη: Δεν πατούσε τη γραμμή ο Μοντέρο, καλεί Ντέγιαν-Τόμιτς για την απονομή ο Ολυμπιακός

«Εγώ πάτησα έξω, αυτός γιατί δεν το έδωσε;» φέρεται να δήλωσε γεμάτος ικανοποίηση ο Αλέκος Μοντέρο στο αεροδρόμιο της Βαλένθια όπου τον σήκωναν στα χέρια. Ένα απ’ τα χέρια αυτά, φορούσε ακριβό ρολόι. Ο Γιάννης Αυλακιώτης νιώθει και πολύ devotion.

Euroleague να την πιείς στο ποτήρι. ΤζόρντιΜπερτομέου αισθάνεται δικαιωμένος στην τοποθεσία Βαρκελώνη. Η διοργάνωση που όλοι λατρέψαμε. Μικροί μεγάλοι. Φτωχοί πλούσιοι. Όλοι ίσοι φίλοι μου. Όπως κι αν λέγεσαι, όποια ιστορία έχεις, το μαχαιράκι στο λαιμό και σφαγή. Αν αυτό δεν είναι ισονομία, τότε ποιο είναι βρε αχάριστα πλάσματα;

Μην βγω απ’ τα ρούχα μου από τόσο νωρίς όμως. Θα συγκρατηθώ. Επειδή είμαι γνώστης των πραγμάτων, δέχτηκα δεκάδες μηνύματα που λένε και οι influencers. Οπότε είπα να γράψω να απαντήσω συνολικά. Αδικεί η Euroleague τον Παναθηναϊκό για να ευνοήσει τον Ολυμπιακό; Απαντώ με ερώτηση: Χέζουν οι αρκούδες στο δάσος; Προσοχή! Πριν απαντήσετε σκεφτείτε... Τα ελληνικά ΜΜΕ για παράδειγμα, μου απαντούν πως δεν το κάνουν τα συμπαθή ζωάκια. Έχουν ένα ειδικό οικόπεδο στο οποίο κάνουν την ανάγκη τους. Ούτε εγώ το ήξερα, αλλά καμιά φορά ξαφνιάζεσαι με τη ζωή, την αντιμετώπιση των καταστάσεων, το ξέπλυμα σε ξένους διαιτητές…

Ναι! Ο Μοντέρο πάτησε έξω. Όμως η ψυχή του πάταγε μέσα. Επιτέλους να το πει κάποιος. Είναι και το άλλο. Η αμφιβολία που εξέφραζαν τόσοι και τόσοι φίλοι του Ολυμπιακού όταν έγινε γνωστό πως ο Παναθηναϊκός θα βάλει glass floor. Αν είχαν πειράξει οι βάζελοι τις γραμμές; Αν εκεί που πάτησε ο Μοντέρο ήταν μέσα και το πείραξαν για να φαίνεται έξω; Ο Ράντοβιτς και ο Ντιφαλά έχουν μάτι χάρακα. Το κατάλαβαν, δεν έδωσαν κάτι. Παράβαση δεν υπήρξε.

Το μόνο που λείπει ως τώρα, είναι ένας Κύπριος καθηγητής να κάνει δηλώσεις εξηγώντας πως ο Παπουτσέλοβιτς ή ο Παπουτσαλά, ήταν απόλυτα δίκαιοι στη φάση του Μοντέρο.

Άντε να σας μεταφέρω και μια πληροφορία που δε θα σας πουν τα ΜΜΕ τα οποία – να μην ξεχνιόμαστε – δεν ελέγχουν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και δεν έχουν στρατό προπαγάνδας. Απλά έχουν φτιάξει την καλύτερη ομάδα οι άνθρωποι και θα το πάρουν. Ομαδάρα για την ακρίβεια. Αλήθειας.

Φτάνοντας στη Βαλένθια, ο Μοντέρο αποθεώθηκε. Έκανε και δηλώσεις λέγοντας: «Εγώ πάτησα έξω, ο διαιτητής γιατί δεν το έδωσε;». Γιατί ήθελαν να σε αδικήσουν καλέ μου παικταρά. Να παίξουν με την ψυχούλα σου ενόψει του 5ου αγώνα. Στημένοι ήταν απ’ τον Παναθηναϊκό. Σας έβγαλαν απ’ το ρυθμό σας, πείραξαν το μυαλό σας. Άλλωστε το ματς το είχατε πάρει. Ποιος ο λόγος να μην το σφυρίξουν τώρα που το σκέφτομαι; Παράγκα Γιαννακόπουλου στην Euroleague. Πρώτοι εδώ!

Γι’ αυτό και ο Ντέγιαν ο Μποντιρόγκα αγανάκτησε και δεν πατάει στο Telekom Center Athens πλέον. Άλλωστε την αποθέωση που θέλει, την γνωρίζει στο ΣΕΦ. Σαν στο σπίτι του. Όχι επειδή έτσι το αισθάνεται απ’ το 1999. Αυτά πέρασαν, δεν έχουν σημασία. Το σήμερα κοιτάμε. Φρέσκα κουλούρια.

Φοράει το κοστουμάκι του, πάει στο γήπεδο του Φαλήρου και σηκώνονται όλοι να τον αποθεώσουν. Ζηλεύει ο Φουρνιέ και θα αρχίσει ξανά τα περίεργα με τα χέρια. Ήδη γίνεται ειδική διαχείριση στον Γάλλο για να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις.

Ήδη έχει προγραμματιστεί και ξεχωριστό χάπενινγκ για τη νέα σεζόν. Αν όλα πάνε καλά και η Euroleague κάνει σωστά το χρέος της απέναντι στον Ολυμπιακό – την απονομή δηλαδή – τότε ο Μίλαν Τόμιτς θα τιμήσει τον Μποντίρογκα στο ΣΕΦ. Παρουσία Ρισασέ. Να θυμηθούν τα παλιά. Τι είναι δύο μπουκέτα μπροστά στην αιωνιότητα; Τίποτα δεν είναι. Ψωμί κι αλάτι. Κι ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί μπουνιές έπαιζαν, νοσοκομείο τον έστειλε. Στο επόμενο ματς, την ίδια φανέλα θα φοράνε.

Τώρα που το θυμήθηκα (για όσους ψάχνουν αποδείξεις ρωτάω) τι απέγινε εκείνο το πρωτοπαλίκαρο της Ευρωλίγκα, ο Νίκολιτς που είχε πιαστεί με μια συλλογή Rolex σπίτι του; Έχει καμιά άδεια από τις φυλακές του Βελιγραδίου να βγει να παίξει κάνα F4? Τέλος πάντων, άσχετο αυτό, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος μας.

Όμορφες, μπασκετικές καταστάσεις. Σε λίγα χρόνια θα δώσει συνέντευξη ο Ντιφαλά ως άλλος Κασναφέρης. Σα να τον ακούω να λέει: «Ήθελα να δω πως πάταγε μέσα, είδα πως πάταγε μέσα, το άφησα. Ρωτάω τον Μοντέρο, μου λέει “καθαρά μέσα”».

Έτσι γράφεται η ιστορία. Άντε και μια Ριζούπολη τώρα στη Βαλένθια να δέσει το γλυκό να ηρεμήσει η ψυχούλα μου.

