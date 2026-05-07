Κουτλουάι για Ντιφαλά: «Δεν νιώθω άνετα όταν διαιτητεύει τα παιχνίδια μας»

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι σε δηλώσεις του μετά το Game 3 της Φενέρ κόντρα στην Ζαλγκίρις στάθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις του Μεχντί Ντιφαλά, σημειώνοντας πως δεν νιώθει καλά όταν ο Γάλλος ρέφερι διαιτητεύει τα ματς της τουρκικής ομάδας.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Φενέρ σε δηλώσεις έκανε κριτική προς τον Μεχντί Ντιφαλά για τις αποφάσεις του στο Game 3 της τουρκικής ομάδας κόντρα στην Ζαλγκίρις.

Ο Κουτλουάι, ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή ως σχολιαστής/αναλυτής στο S Sport στάθηκε στον Γάλλο ρέφερι λέγοντας: «Ντιφαλά πάλι... Δεν νιώθω άνετα όταν διαιτητεύει τα παιχνίδια μας. Είχε επιρροή στα δύο τελευταία Final Four. Ο Σάρας παραπονιέται σε λάθος διαιτητή – ο Ντιφαλά δεν θα σφυρίσει φάουλ εκτός αν ευνοήσει τη Ζαλγκίρις»

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά είναι πλέι οφ και κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία», δήλωσε ο Κουτλουάι στο S Sport. «Κερδίσαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια επειδή αμυνθήκαμε καλά και παίξαμε επιθετικά. Αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο: δεχτήκαμε μόνο 12 πόντους στην αρχή και χτίσαμε ένα προβάδισμα 35-16 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου».

«Αλλά μετά ο Σάρας άφησε στον πάγκο τους Ουέιντ Μπόλντουιν, Νάντο Ντε Κολό και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ. Η ενδεκάδα στο παρκέ δυσκολεύτηκε να προστατεύσει την μπάλα και χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό επέτρεψε στο γηπεδούχο κοινό να εμπλακεί.»

«Στο τέταρτο δεκάλεπτο, πετύχαμε μόνο 16 πόντους και φτάσαμε γρήγορα στο όριο των ομαδικών φάουλ. Η Ζαλγκίρις είχε εύκολο σκορ από τη γραμμή των βολών, και επίσης δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε τον Αζουόλας Τουμπέλις, ο οποίος σκόραρε 13 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο».