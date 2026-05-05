To +74 του Ολυμπιακού επί της Μονακό η μεγαλύτερη συνολική διαφορά σε σειρά playoffs 

Οι Πειραιώτες κέρδισαν συνολικά με 74 πόντους τη Μονακό στα τρία αυτά παιχνίδια και έγιναν η ομάδα με τη μεγαλύτερη διαφορά σε σειρά playoffs της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός πήρε τα δύο πρώτα ματς στο ΣΕΦ με 91-70 και 94-64, ενώ απόψε επικράτησε με 105-82 στο Μόντε Κάρλο.
Αυτό το +74 κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Φενέρμπαχτσε όταν απέκλεισε τη Ζαλγκίρις το 2019 σε τέσσερις αγώνες, με τη διαφορά είναι μόλις στους 43 πόντους.
In three games against Monaco, Olympiacos recorded the largest aggregate margin in a EuroLeague Playoff series ever! 😯💥💥#OlympiacosBC — Basketball Sphere (@BSphere_) May 5, 2026