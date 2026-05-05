To +74 του Ολυμπιακού επί της Μονακό η μεγαλύτερη συνολική διαφορά σε σειρά playoffs 

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague, αφού «σκούπισε» τη Μονακό με τρεις άνετες νίκες, που του χάρισαν μια ιστορική πρωτιά.

Οι Πειραιώτες κέρδισαν συνολικά με 74 πόντους τη Μονακό στα τρία αυτά παιχνίδια και έγιναν η ομάδα με τη μεγαλύτερη διαφορά σε σειρά playoffs της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός πήρε τα δύο πρώτα ματς στο ΣΕΦ με 91-70 και 94-64, ενώ απόψε επικράτησε με 105-82 στο Μόντε Κάρλο.

Αυτό το +74 κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Φενέρμπαχτσε όταν απέκλεισε τη Ζαλγκίρις το 2019 σε τέσσερις αγώνες, με τη διαφορά είναι μόλις στους 43 πόντους.