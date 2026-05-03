Ο Χεζόνια έβαλε 40 και η Ρεάλ λύγισε στην παράταση τη Μούρθια πριν το Game 3 με τη Χάποελ

Παρότι έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην ACB, παρότι σε δύο μέρες παίζει το Game 3 με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (5/5, 19:00), δεν την εμπόδισε να τα δώσει… όλα κόντρα στη Μούρθια, να στείλει το ματς στην παράταση με ανατροπή και εκεί να κερδίσει (131-123).

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρέθηκε να χάνει με 88-102 στο 34’, ενώ η Μούρθια έλεγχε το παιχνίδι. Στο τελευταίο πεντάλεπτο όμως γύρισε το ματς. Κύριος υπεύθυνος ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους σε αυτό το διάστημα και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση (114-114). Εκεί, ο Κροάτης φόργουορντ πρόσθεσε άλλους 8 πόντους και η Ρεάλ πήρε τη νίκη, που την στέλνει στο 26-3 και πέντε νίκες μπροστά από τις Βαλένθια και Μούρθια (21-8).

Ο Χεζόνια σταμάτησε στους 40 πόντους με 8/12 τρίποντα, ενώ είχε ακόμα 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Τρέι Λάιλς να τον ακολουθεί με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ. Εκτός αποστολής έμειναν οι Φακούντο Καμπάτσο και Γκάμπριελ Ντεκ για λόγους ξεκούρασης και φυσικά ο τραυματίας Έντι Ταβάρες.

Για τη Μούρθια πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους με 27 πόντους και 12 ασίστ, από κοντά ο Κέλαν Μάρτιν (22π.) και ο Μάικλ Φόρεστ (21π.).

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 50-63, 81-92, 114-114

Η παράταση: 131-123