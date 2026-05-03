Αντίποινα της Χάποελ στη Ρεάλ: Δε δίνει εισιτήρια στους Μαδριλένους

Όπως αναφέρεται από το Ισραήλ, η Χάποελ Τελ Αβίβ αποφάσισε να μη δώσει εισιτήρια στη Ρεάλ για το Game 3 της σειράς των Playοffs της EuroLeague.

Με… αντίποινα φαίνεται πως ενεργεί η διοίκηση της Χάποελ, η οποία πήρε την απόφαση να μη χορηγήσει εισιτήρια στους Μαδριλένους για τον τρίτο μεταξύ τους προημιτελικό, καθώς στα δύο πρώτα παιχνίδια στην ισπανική πρωτεύουσα η Ρεάλ είχε προβεί σε κάτι αντίστοιχο για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως η Ρεάλ και γενικότερα στην Ισπανία αντιμετωπίζουν τα ματς με τις ισραηλινές ομάδες με επιφυλακτικότητα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και για αυτό τα δύο πρώτα παιχνίδια διεξήχθησαν με περιορισμούς και μόνο με παρουσία των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας των γηπεδούχων.

Έτσι, λόγω και του ότι το Game 3 (ή και το Game 4) θα διεξαχθεί στο Μπότεβγκραντ και όχι στη Σόφια μετά από λάθος της Χάποελ, στο γήπεδο αναμένεται να έχει πολύ λίγο κόσμο. Κάτι που θα φανεί την προσεχή Τετάρτη (6/5)…