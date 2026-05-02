Final 4 Elite League: Η στιγμή… Δόξας για τη Λευκάδα και η πολλαπλή κορυφή (pics)

Η Elite League συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία υπό τη μορφή, που πήρε τη σεζόν 2022-2023, με το τέταρτο Final 4 της να πραγματοποιείται αυτή την φορά στη Λευκάδα, έχοντας ένα διαφορετικό αντικείμενο στο φινάλε αυτής της χρονιάς.

Το νησί των Επτανήσων πανηγύρισε λίγο νωρίτερα, στο φινάλε της κανονικής περιόδου, τον τίτλο που κατέκτησε η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, η οποία πήρε τον τίτλο και, πλέον, σε ένα Final 4 πιο κλασικής μορφής, μία ομάδα θα πανηγυρίσει στο φινάλε, παίρνοντας το δεύτερο «εισιτήριο» για την άνοδο. Ο Evertech Παπάγου και οι Vikos Φalcons είναι οι ομάδες, που θα δώσουν τη «μάχη» στον τελικό, θέλοντας να γράψουν ιστορία, οι μεν «Στρατηγοί» για την επιστροφή στην GBL ύστερα από 27 χρόνια, οι δε Ηπειρώτες για την πρώτη εκπροσώπηση της περιοχής στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Evertech Παπάγου ήταν ο νικητής στον πρώτο ημιτελικό με 92-74 έναντι των Μεγάρων ONEX BC και ακολούθησαν οι Vikos Φalcons, με την νίκη με 94-87 έναντι του Πρωτέα Βούλας. Η γεμάτη πρώτη ημέρα του Final 4, όμως, δεν τελείωσε εκεί, με τη μεγάλη στιγμή να έρχεται για τη Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, καθώς πραγματοποιήθηκε η απονομή του τροπαίου στους… νταμπλούχους, που νωρίτερα είχαν κατακτήσει και το UNICEF Trophy, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Ευάγγελο Λιόλιο, να δίνει την κούπα του πρωταθλητή στον αρχηγό των Λευκαδιτών, Γιάννη Σαχπατζίδη, κι εκείνος τη σήκωσε στον ουρανό, δίνοντας… σύνθημα για πάρτι στο νησί. Στην απονομή, ο πρόεδρος της ΕΟΚ πρόσφερε, μαζί με τον δήμαρχο Λευκάδας, Ξενοφώντα Βεργίνη, τα μετάλλια στους αθλητές της ομάδας.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των κορυφαίων της χρονιάς, όπου οι κορυφές για τη Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA δε σταμάτησαν. Ο Τρέι Ρόμπινσον τα… πήρε όλα, καθώς αναδείχθηκε, με την ψήφο των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων, Πολυτιμότερος Παίκτης της Elite League και καλύτερος ξένος. Τις απονομές έκαναν αντίστοιχα ο Αγγελος Παπανικολάου, κομισάριος της Elite League και Ειδικός Γραμματέας της ΕΟΚ, καθώς και ο Σάκης Κάτζος, εκπρόσωπος των ομάδων της Elite League.

Ο Τρέι Ρόμπινσον βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της Elite League, μαζί με τον Παναγιώτη Κόη του Πρωτέα Βούλας, τον Ντακότα Λεφιού του Λαυρίου Boderm, τον Άρη Σωτηρίου και τον Νικ Πόζογλου των Μεγάρων ONEX BC, ενώ καλύτερος νέος είχε αναδειχθεί ο Ντίνος Δενδρινός των Μεγάρων ONEX BC. Κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Θοδωρής Τερζής, προπονητής της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚ, Λάμπρο Τάκη, να πραγματοποιεί τη βράβευση.

«Ζήσαμε μια μαγική χρονιά»

Λίγο μετά την παραλαβή του βραβείου του ως κορυφαίου προπονητή της χρονιάς, ο Θοδωρής Τερζής θα μιλούσε για τη σπουδαία χρονιά της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, λέγοντας πως ήταν μαγική και συμπληρώνοντας, ότι «είχαμε, ευτυχώς, την τύχη να βρεθούμε όλο αυτό το σύνολο ανθρώπων και να δημιουργήσουμε αυτή την χημεία. Η χημεία, που φτιάξαμε, ήταν φοβερή από τη διοίκηση μέχρι το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες, κάτι που δύσκολα μπορεί να ξαναζήσει οποιοσδήποτε, πέρα από το πώς δουλεύαμε καθημερινά, έχοντας το κίνητρο του ότι δε θεωρούμασταν ένα από τα φαβορί».

Παρόμοια ήταν και τα συναισθήματα του… πολλαπλά Πολυτιμότερου, Τρέι Ρόμπινσον. «Δεν περίμενα ποτέ, ότι στην πρώτη μου χρονιά ως επαγγελματίας και στην Ευρώπη, θα ζούσα κάτι τόσο ιδιαίτερο. Πιστεύαμε από την αρχή στις δυνατότητές μας, κερδίσαμε πρώτα το δικό μας Κύπελλο, μετά ήρθαν το πρωτάθλημα και όλες αυτές οι διακρίσεις, που κάνουν την χρονιά απίστευτη», σχολίασε ο Αμερικανός «άσος».

Αμφότεροι μίλησαν για ένα ξεχωριστό «δέσιμο», το οποίο σύμφωνα με τον Ρόμπινσον επιτεύχθηκε, επειδή «δουλεύαμε πολύ στο παρκέ και ήμασταν μια πολύ καλή παρέα εκτός αυτού. Ημασταν πάντα πολύ κοντά και το νησί ήταν στο πλευρό μας με δυναμικό τρόπο, για να φτάσουμε στην επιτυχία».

Ο προπονητής του υπογράμμισε, ότι αυτή η χημεία ήταν αρκετή, για να μείνει ανθεκτική ακόμη και στο κακό της αγωνιστικό διάστημα η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό το τι έχεις χτίσει από την προετοιμασία. Εμείς είχαμε κάνει καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, κάτι που βγήκε στο γήπεδο, όπου μάλιστα ποτέ δεν κάναμε δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Είχαμε τις αρχές και είχαμε δουλέψει σε όλες τις παραμέτρους».

Η συνέχεια βρίσκει τη Δόξα στη μεγάλη κατηγορία και ο Θοδωρής Τερζής ανέφερε, ότι «η GBL είναι πολύ διαφορετική, το επίπεδο ανεβαίνει πολύ κι αυτό, που χρειάζεται, είναι η ομάδα να διατηρήσει τα στοιχεία καλής λειτουργίας, που είχε ως σύλλογος, μαζί με το στοιχείο της οικογένειας που την χαρακτήριζε, μαζί με ορισμένα οργανωτικά, που πρέπει να προχωρήσουν. Το κομμάτι του μπάσκετ, φυσικά, θα κριθεί εν καιρώ».

Σπάνια ο Θοδωρής Τερζής εκφράζεται για τα συναισθήματά του. Εχει, επομένως, ενδιαφέρον να τα μάθουμε μετά από δύο τίτλους. «Αισθάνομαι χαρούμενος για όλους μας, αλλά και δικαιωμένος προσωπικά. Πολλές φορές, όταν κάνεις κάτι και το πιστεύεις, ρωτάς τον εαυτό σου αν είσαι αρκετός και μπορείς να τα καταφέρεις. Η διπλή φετινή επιτυχία, μου έδωσε την επιβεβαίωση, ότι σε αυτό το επίπεδο μπορώ να κάνω τη δουλειά», είπε.

Ο Τρέι Ρόμπινσον δε θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος για τις ομαδικές και ατομικές του επιτυχίες, μιλώντας για το… μυστικό του και τα επόμενα σχέδια. «Δούλεψα πάρα πολύ το καλοκαίρι και το ίδιο έκανα και μέσα στην χρονιά. Θεωρώ, ότι αυτή ακριβώς η δουλειά μου βγήκε στο γήπεδο και θα συνεχίσω να δουλεύω τόσο. Ηταν η πρώτη μου χρονιά μακριά από το σπίτι μου και ήταν μια μεγάλη πρόκληση να καταφέρω να προσαρμοστώ. Το να ζω σε ένα νησό για έναν χρόνο είχε τις απαιτήσεις του, αλλά τα κατάφερα. Λατρεύω, θα έλεγα, την Ελλάδα και δε θα απέκλεια το μέλλον μου να βρίσκεται στην χώρα και στο νησί, αν μου δοθεί η ευκαιρία», ανέφερε ο MVP της σεζόν της Elite League.