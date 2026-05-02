Καρακώστας: «Τα παιδιά είναι άρρωστα με τη δουλειά, ζητάνε κάθε φορά παραπάνω προπόνηση»»

Ο προπονητής του Παπάγου, Φώτης Καρακώστας σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση της ομάδας του στο τελικό του Final-4 της Elite League σημείωσε ότι οι παίκτες του είναι... άρρωστοι με την προπόνηση και ζητούν κάθε μέρα παραπάνω.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι επικρατήσαμε τακτικά, γνωρίζαμε ότι τα Μέγαρα παίζουν με ένα συγκεκριμένο στυλ και ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι για την αντίδρασή τους, παρά το νεαρό της ηλικίας αι την απειρία μας. Αντιδράσαμε και δεν ξεφύγαμε από το πλάνο. Πέρα από τα συγχαρητήρια στα παιδιά, αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια για την προσαρμοστικότητά τους, είχαμε διάφορες ατυχίες στον πρώτο γύρο και τα παιδιά έκαναν κάθε φορά ένα βήμα παραπάνω, πρώτα με την ανανέωση του ραντεβού με την κατηγορία και ύστερα με όσα ακόμη πέτυχαν. Είναι… άρρωστα παθιασμένα με τη δουλειά, κάθε φορά μου ζητάνε περισσότερη προπόνηση, δεν έχω λόγια και απλά τους είπα, ότι έχουμε άλλες δυο μέρες μαζί. Πολλά συγχαρητήρια και στα Μέγαρα, πέτυχαν κάτι ξεχωριστό χωρίς ξένους στο ρόστερ τους κι έκαναν μια φοβερή πορεία. Εχουμε παίξει παιχνίδια κι έχουμε κερδίσει και χωρίς τον Αντερτον, χωρίς να μειώνω την αξία του. Είναι άλλος παίκτης από τον Αύγουστο, που ήρθε, και έφτασε στο επίτευγμά του μέσα από τη λειτουργία της ομάδας, ο τρόπος που παίζουν τα Μέγαρα στην άμυνα, μας βοήθησε».