Ντε Λαρέα: «Μπορούμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο - Αυτό είναι το όπλο μας»

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα τόνισε πως η Βαλένθια μπορεί να πετύχει κάτι μεγάλο κόντρα στον Παναθηναϊκό με την στήριξη του κόσμου και μίλησε για το μεγάλο όπλο των «Νυχτερίδων».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την συμμετοχή στο NBA draft: «Μου αρέσει να σκέφτομαι πως, όπως το παιχνίδι με τη Ρεάλ ανήκει ήδη στο παρελθόν, έτσι και το ντραφτ. Τώρα επικεντρώνομαι στη σειρά, που είναι το παρόν».

Για το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Το θεωρώ ένα ακόμη παιχνίδι, δεν χρειάζεται να το υπεραναλύουμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι».

Για το πλεονέκτημα έδρας: «Το να κερδίσουμε και τα δύο ματς στην έδρα μας είναι μια πιθανότητα και μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις εκεί. Η Roig Arena μάς βοηθά πολύ και μπορούμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο».

Για την στήριξη του κόσμου: «Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει. Κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Η ανταπόκριση των φιλάθλων είναι εξαιρετική. Δεν μπορώ να τους ζητήσω τίποτα περισσότερο, γιατί ήδη τα κάνουν όλα. Είναι θεμελιώδεις για εμάς».

Για το Final-Four: «Όλοι έχουμε τη φιλοδοξία να παίξουμε σε Final Four, αλλά τα αποδυτήρια επικεντρώνονται στην καθημερινότητα, στη δουλειά κάθε μέρας και κάθε παίκτη».

Για το τι έφερε την Βαλένθια μέχρι εδώ: «Δουλεύουμε όλη τη σεζόν για να φτάσουμε σε στιγμές σαν κι αυτή. Η ενότητα αυτής της ομάδας μάς βοηθά πολύ. Είναι το μεγαλύτερο όπλο μας: να παίζουμε μαζί και γρήγορα».

Για την εμπειρία του «τριφυλλιού»: «Είναι ξεκάθαρο ότι η εμπειρία είναι σημαντική, όμως εμείς πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας. Πρέπει να πηγαίνουμε δεκάλεπτο με δεκάλεπτο και να είμαστε εμείς».

Για την δική του πορεία: «Όλοι πάντα θέλουν περισσότερα. Όταν ήρθα εδώ δεν περίμενα καν να παίξω στην πρώτη ομάδα και όταν έφτασα εκεί, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες εμπειρίες. Για όλη την ομάδα, αυτή η σειρά είναι κάτι πολύ όμορφο».