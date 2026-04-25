Mποντιρόγκα για το Final Four: «Με τη ζήτηση που έχουν τα εισιτήρια πρέπει να σκεφτούμε ποδοσφαιρικό γήπεδο»

Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο περιθώριο της παρουσία τους στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μίλησε για το Final-Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, αλλά και την μεγάλη ζήτηση που υπήρξε για τα εισιτήρια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για το Final-Four στην Αθήνα: «Νομίζω ότι ναι, όλα είναι έτοιμα. Η Αθήνα είναι πάντα εξαιρετική οικοδέσποινα και νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το Final-Four. Φυσικά, το Final-Four μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο ένα αθλητικό γεγονός, είναι πολλά παραπάνω από αυτά, η εμπειρία που προσφέρει και αναμένουμε τους φιλάθλους να κάνουν αυτό που τους αρέσει περισσότερο.

Να έρθουν να στηρίξουν τις ομάδες τους, να απολαύσουν το μπάσκετ και να επισκεφτούν την πόλη, εξερευνώντας την. Νομίζω ότι συνολικά η Ελλάδα και η Αθήνα είναι πάντα εξαιρετικοί οικοδεσπότες και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί και τώρα. Ήταν απίστευτο, πουλήσαμε όλα τα εισιτήρια σε λίγα λεπτά και μάλλον στο μέλλον πρέπει να πάμε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά αυτή είναι και μια μεγάλη επιτυχία για εμάς».

Για τα playoffs: «Νομίζω ότι είχαμε μια καταπληκτική regular season, μέχρι το τέλος δεν ξέραμε σε ποιες θέσεις θα καταλήξουν οι ομάδες. Τώρα περιμένουμε τα playoff, το καλύτερο κομμάτι μετά το Final-Four και ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι με καλά και συναρπαστικά ματς και οι καλύτεροι να βρεθούν στο Final-Four».

Για το πώς διαχειριζόταν την πίεση στις μεγάλες στιγμές: «Νομίζω ότι στην καριέρα μου δούλεψα, προπονήθηκα και περίμενα αυτές τις στιγμές, γιατί μου άρεσαν. Νομίζω ότι κάθε παίκτης περιμένει αυτά τα παιχνίδια, γιατί ειδάλλως γιατί προπονείσαι; Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες ανυπομονούν για τα playoff και το Final-Four».

Για τους πολλούς πόντους που σημειώθηκαν στα ματς: «Μου αρέσει! Είχαμε φοβερά ματς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Κάποιες ομάδες είναι πολύ καλές στην επίθεση αλλά αν θέλεις να κερδίσεις, πρέπει να είσαι καλός και στις δύο πλευρές, στην άμυνα και την επίθεση. Νομίζω ότι οι προπονητές το ξέρουν καλά και οι παίκτες επίσης».