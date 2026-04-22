Απίστευτο: Η Μονακό θα παίξει play in και τελικό Κυπέλλου Γαλλίας σε 23 ώρες!

Απίστευτο κι όμως αληθινό, με τη Μονακό να καλείται να παίξει το ματς των play in και τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας μέσα σε 23 ώρες!

Αδιανόητος προγραμματισμός για τη γαλλική ομάδα, που μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό θα παίξει για την 8η θέση της κανονικής διάρκειας της Euroleague την Παρασκευή (24/4) κόντρα στην Μπαρτσελόνα στις 20:30 στο «Salle Gaston Medecin».

Και η περιπέτειά της δεν σταματάει εκεί, αφού βάσει του προγραμματισμού το Σάββατο (25/4) στις 19:30 θα κληθεί να παίξει τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Λε Μαν, κι όλα αυτά μόλις σε 23 ώρες.

Μάλιστα ο γολγοθάς της ομάδας του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μπορεί να συνεχιστεί, αφού αν περάσει στα πλέι οφ της Euroleague θα έχει ακόμα δύο εκτός έδρας ματς κόντρα στον Ολυμπιακό στις 5 και 7 Μαΐου!