Μπας για Λεμπρόν: «Θέλω να αποσυρθεί με τους Λέικερς - Αυτός θα αποφασίσει»

Η Τζένι Μπας μίλησε για το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς στους Λος Άντζελες Λέικερς και ξεκαθάρισε πως ο «Βασιλιάς» είναι αυτός που θα αποφασίσει για το μέλλον του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει αποδείξει πολλές φορές φέτος πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ. Ο «Βασιλιάς» το καλοκαίρι μένει ελεύθερος και έτσι οι φήμες… οργιάζουν για το μέλλον του.

Η Τζένι Μπας μίλησε στο «ESPN» και τον Στίβεν Έι Σμιθ σχετικά με το μέλλον του θρύλου. Ξεκαθάρισε για ακόμα μία φορά ότι θα ήθελε να τον δει να ολοκληρώνει την καριέρα του φορώντας τα χρυσά και μωβ, όμως γνωρίζει πως την τελική απόφαση θα την πάρει ο ίδιος.

«Πάντα λέω πως θέλω να τον δω να αποσύρεται ως παίκτης των Λέικερς. Αλλά θα είναι free agent. Αυτός θα αποφασίσει. Είναι πολύτιμος παίκτης σε αυτή την λίγκα, ακόμα και στην 23η σεζόν του. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει. Αλλά είναι δική του απόφαση, είναι free agent και είμαι βέβαιη ότι θα δει όλες τις ευκαιρίες που θα έχει. Ίσως και όχι. Ίσως θέλει να φύγει ήσυχα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Και προσέθεσε: «Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μας έκανε ο Κόμπε ήταν ότι μας είπε τον Νοέμβριο πως ήταν η τελευταία του σεζόν. Οπότε μπορέσαμε να τον γιορτάσουμε. Και το ίδιο έκανε κάθε πόλη στην οποία πήγε. Νομίζω έπαθε πλάκα με τον κόσμο στο Σακραμέντο, στην Βοστώνη, του έδειξαν πόσο τον αγαπούν. Νομίζω ο Λεμπρόν θα ήθελε να ζήσει το ίδιο. Αλλά έχει να κάνει με το άτομο και πόσο άνετα νιώθει με αυτό. Ο Λεμπρόν θα πάρει την απόφαση».