Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν… ό,τι ήθελαν απέναντι στους Φιλαδέλφεια Σίξερς και με το τελικό 123-91 προηγήθηκαν με 1-0 στην σειρά.

Οι Μπόστον Σέλτικς υποδέχθηκαν τους Φιλαδέλφεια Σίξετς για το Game 1 του πρώτου γύρου των play-offs. Οι Κέλτες ήταν ανώτεροι σε όλη την διάρκεια του αγώνα και δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 123-91 και να κάνουν το 1-0 στην σειρά.

Για τους νικητές ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Τζέιλεν Μπράουν να προσθέτει 26 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Από την άλλη, ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Πολ Τζορτζ ολοκλήρωσε το ματς με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 33-18, 64-46, 95-71, 123-91

Τα στατιστικά του αγώνα.