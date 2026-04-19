Χωρίς Ουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη

Χωρίς τους Τάισον Ουόρντ και Ταϊρίκ Τζόουνς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη (13:00) για την 25η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Άρη για την 25η αγωνιστική της GBL (13:00), με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του τον τραυματία Ταϊρί Τζόουνς, με τον Αμερικανό να πλησιάζει στην επιστροφή μετά την θλάση που υπέστη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ενώ εκτός 12άδας για τον σημερινό αγώνα έμεινε και ο Τάισον Ουόρντ.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.