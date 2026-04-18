Η Αλίγια Μπόστον υπέγραψε το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του WNBA!

Η 24χρονη φόργουορντ των Ιντιάνα Φίβερ, γίνεται η πρώτη αθλήτρια που επωφελείται από τη νέα συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε στο WNBA, γράφοντας ιστορία!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, η Αλίγια Μπόστον ήρθε σε συμφωνία με τους Ιντιάνα Φίβερ, για τετραετή επέκταση του συμβολαίου της, που θα της αποφέρει συνολικά 6.3 εκατ. δολάρια.

Έτσι, η Μπόστον θα έχει πλέον τον υψηλότερο συνολικό μισθό στην ιστορία του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, μέχρι σήμερα, βάζοντας το όνομά της στην ιστορία.