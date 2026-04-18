Η Αλίγια Μπόστον υπέγραψε το υψηλότερο συμβόλαιο στην ιστορία του WNBA!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, η Αλίγια Μπόστον ήρθε σε συμφωνία με τους Ιντιάνα Φίβερ, για τετραετή επέκταση του συμβολαίου της, που θα της αποφέρει συνολικά 6.3 εκατ. δολάρια.
Έτσι, η Μπόστον θα έχει πλέον τον υψηλότερο συνολικό μισθό στην ιστορία του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, μέχρι σήμερα, βάζοντας το όνομά της στην ιστορία.
Indiana Fever three-time WNBA All-Star Aliyah Boston is signing a four-year, $6.3 million contract extension with the franchise, giving her the richest total salary in league history to date, Zack Miller of WME Basketball tells me, @alexaphilippou and @kendra__andrews. Boston… pic.twitter.com/k5GoeI7qJv— Shams Charania (@ShamsCharania) April 17, 2026