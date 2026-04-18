Basket League: Εντός έδρας δοκιμασίες για Μαρούσι και Καρδίτσα - Στη Μύκονο το Περιστέρι Betsson

Μία στροφή πριν κλείσει η κανονική διάρκεια της Basket League, η 25η αγωνιστική ξεκινά με τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις, τόσο για την μάχη της παραμονής, αλλά και για την «οχτάδα».
Στο κλειστό του «Άγιου Θωμά», το Μαρούσι υποδέχεται τον Κολοσσό (16:00) σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο Κολοσσός χρειάζεται το ματς, αλλά δεν έχει την μεγάλη ανάγκη, που έχουν οι γηπεδούχοι.
Στη Μύκονο, η κυκλαδίτικη ομάδα υποδέχεται το Περιστέρι (16:00). Το Περιστέρι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση με επτά σερί νίκες, και θέλει να συνεχίσει το σερί του. Η Μύκονος προέρχεται από δύο ήττες και θα ψάξει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.
Σε ένα ακόμη παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική σημασία, η Καρδίτσα υποδέχεται τον Προμηθέα (18:15). Και οι δύο ομάδες ηττήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι τους, και χρειάζονται την νίκη.
Στο «Ιβανώφειο» ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (18:15) σε ένα ντέρμπι της πόλης, με τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη, ο καθένας για τον δικό του βαθμολογικό λόγο.
Προηγούμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο 04/04
Περιστέρι - Κολοσσός 87-83
Άρης - ΑΕΚ 82-78
Πανιώνιος - Ηρακλής 103-77
Προμηθέας - Παναθηναϊκός 63-96
ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 93-90
Κυριακή 05/04
Ολυμπιακός - Μύκονος 109-83
Βαθμολογία (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 44 (22-0)
- Παναθηναϊκός 41 (18-5)
- ΑΕΚ 37 (15-7)
- ΠΑΟΚ 37 (15-7)
- Περιστέρι 35 (13-9)*
- Άρης 34 (13-8)
- Mύκονος 30 (8-14)
- Ηρακλής 30 (8-14)
- Κολοσσός 29 (7-15)
- Προμηθέας 29 (7-15)
- Καρδίτσα 28 (6-16)
- Πανιώνιος 28 (6-16)
- Μαρούσι 27 (5-17)
Η 25η αγωνιστική:
Σάββατο 18/4:
16:00 Μαρούσι - Κολοσσός (EΡΤ2 Σπορ)
16:00 Μύκονος - Περιστέρι (ERTSPORTS1)
18:15 Καρδίτσα - Προμηθέας (ERTSPORTS1)
18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 19/4:
13:00 Ολυμπιακός - Άρης (ΕΡΤ2 Σπορ)
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)
Ρεπό: Παναθηναϊκός