Basket League: Εντός έδρας δοκιμασίες για Μαρούσι και Καρδίτσα - Στη Μύκονο το Περιστέρι Betsson

Τέσσερις αναμετρήσεις περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της προτελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL (25η), με τα παιχνίδια σε «Άγιο Θωμά» και «Γιάννης Μπουρούσης» να ξεχωρίζουν.

Μία στροφή πριν κλείσει η κανονική διάρκεια της Basket League, η 25η αγωνιστική ξεκινά με τέσσερις σπουδαίες αναμετρήσεις, τόσο για την μάχη της παραμονής, αλλά και για την «οχτάδα».

Στο κλειστό του «Άγιου Θωμά», το Μαρούσι υποδέχεται τον Κολοσσό (16:00) σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο Κολοσσός χρειάζεται το ματς, αλλά δεν έχει την μεγάλη ανάγκη, που έχουν οι γηπεδούχοι.

Στη Μύκονο, η κυκλαδίτικη ομάδα υποδέχεται το Περιστέρι (16:00). Το Περιστέρι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση με επτά σερί νίκες, και θέλει να συνεχίσει το σερί του. Η Μύκονος προέρχεται από δύο ήττες και θα ψάξει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Σε ένα ακόμη παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική σημασία, η Καρδίτσα υποδέχεται τον Προμηθέα (18:15). Και οι δύο ομάδες ηττήθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι τους, και χρειάζονται την νίκη.

Στο «Ιβανώφειο» ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ (18:15) σε ένα ντέρμπι της πόλης, με τις δύο ομάδες να θέλουν την νίκη, ο καθένας για τον δικό του βαθμολογικό λόγο.

Προηγούμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 04/04

Περιστέρι - Κολοσσός 87-83

Άρης - ΑΕΚ 82-78

Πανιώνιος - Ηρακλής 103-77

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 63-96

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 93-90

Κυριακή 05/04

Ολυμπιακός - Μύκονος 109-83

Βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 44 (22-0) Παναθηναϊκός 41 (18-5) ΑΕΚ 37 (15-7) ΠΑΟΚ 37 (15-7) Περιστέρι 35 (13-9)* Άρης 34 (13-8) Mύκονος 30 (8-14) Ηρακλής 30 (8-14) Κολοσσός 29 (7-15) Προμηθέας 29 (7-15) Καρδίτσα 28 (6-16) Πανιώνιος 28 (6-16) Μαρούσι 27 (5-17)

Η 25η αγωνιστική:

Σάββατο 18/4:



16:00 Μαρούσι - Κολοσσός (EΡΤ2 Σπορ)

16:00 Μύκονος - Περιστέρι (ERTSPORTS1)

18:15 Καρδίτσα - Προμηθέας (ERTSPORTS1)

18:15 Ηρακλής - ΠΑOΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 19/4:



13:00 Ολυμπιακός - Άρης (ΕΡΤ2 Σπορ)

16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ)

Ρεπό: Παναθηναϊκός