Πέθανε ο διάδοχος του Φώτη Τακιανού στην Αστάνα Ραμούνας Τσβίρκα

Ο διάδοχος του Φώτη Τακιανού στην Αστάνα, Ραμούνας Τσβίρκα έφυγε αιφνίδια από τη ζωή πριν την έναρξη των πλέι οφ του πρωταθλήματος του Καζακστάν.

Σοκ στο ευρωπαϊκό μπάκετ προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του Ραμούνας Τσβίρκα σε ηλικία 59 ετών. Ο Λιθουανός προπονητής της Αστάνα έφυγε αιφνίδια από τη ζωή πριν την έναρξη των πλέι οφ του πρωταθλήματος του Καζακστάν, στα οποία η Αστάνα είχε προκριθεί απευθείας στα ημιτελικά.

Το 2024, ο Ραμούνας Τσβίρκα είχε οδηγήσει την Αστάνα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του Καζακστάν διαδεχόμενος στην τεχνική ηγεσία τον Έλληνα προπονητή Φώτη Τακιανό. Τόσο το 2024 όσο και το 2025, ο Ραμούνας Τσβίρκα αναδείχτηκε προπονητής της χρονιάς στο εθνικό πρωτάθλημα.

Ο Λιθουανός προπονητής διετέλεσε πρώτος προπονητής σε ομάδες της Λιθουανίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας (σ.σ. ανάμεσα στις οποίες και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 2019-21) για περισσότερα από 15 έτη, κι αφού «κρέμασε τα παπούτσια του» το 2000.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της Αστάνα αναφέρεται:

«Η ομάδα μπάσκετ Αστάνα ανακοινώνει ότι ο προπονητής της ομάδας, Ραμούνας Τσβίρκα, απεβίωσε πρόωρα σε ηλικία 59 ετών. Ο Ραμούνας Τσβίρκα ήταν ένας έμπειρος τεχνικός που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην ανάπτυξη του μπάσκετ. Υπό την τεχνική καθοδήγησή του, η ομάδα επέδειξε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αφοσίωσης στα αποτελέσματα. Η συμβολή του προπονητή στην ανάπτυξη του συλλόγου και των παικτών είναι απεριόριστη. Η ομάδα, οι παίκτες και η διοίκηση του συλλόγου εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους φίλους του Ραμούνας Τσβίρκα».