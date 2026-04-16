Η Ρεάλ διέλυσε τον Αστέρα στη Μαδρίτη (103-82) κι εξασφάλισε τουλάχιστον την 3η θέση, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο στον Παναθηναϊκό για την 7η.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ήθελε νίκη για να τελειώνει με την υπόθεση πλεονέκτημα έδρας και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα της Βαλένθια με την Ντουμπάι BC να δει αν θα τερματίσει 2η ή 3η.

Παράλληλα την επικράτηση των Μαδριλένων ήθελε και ο Παναθηναϊκός, που πλέον με νίκη κόντρα στην Εφές στο «T-Center» τερματίζει τουλάχιστον 7ος, εκτός αν του κάνει δώρο η Παρί στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις και βρεθεί 6ος.

Από την άλλη το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβοτς περιμένει το τι θα κάνει η Μονακό, για να δει σε ποια θέση θα μπει στα play in κι αν θα είναι πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον δρόμο για τα πλέι οφ.

Η Ρεάλ καθάρισε το ματς από τα τέλη της δεύτερης περιόδου, με τους γηπεδούχους να πατάνε το γκάζι και τον Αστέρα να μην μπορεί να ακολουθήσει.

Πρώτος σκόρερ για τους Μαδριλένους ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους (6/8 διπ.), με τον Φακούντο Καμπάτσο να προσθέτει άλλους 16 (2/3 διπ., 3/6 τριπ., 8 ασ.). Στους 12 ο Τεό Μαλεντόν (3/5 διπ., 5 ριμπ., 4ασ.), με τους Ουσμάν Γκαρούμπα (4/5 διπ., 4 τάπες, 4 κλεψ.) και Αντρέ Φελίζ (2/3 τριπ.) να έχουν από 10.

Για τον Αστέρα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 15 πόντους, τους περισσότερους στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Τσίμα Μονέκε να προσθέτει άλλους 14 (2/5 διπ., 2/4 τριπ.). Από 10 είχαν οι Τζίμι Μπάτλερ (2/4 τριπ., 5 ασ.), Εμπούκα Ιζούντου (4/9 διπ., 7 ριμπ.) και Όγκνιεν Ντόμπριτς (2/3 διπ., 2/5 τριπ.).

Μπήκε ρυθμό ο Αστέρας, βγήκε με σερί και προβάδισμα η Ρεάλ

Νουόρα και Μονέκε στο 2' έβαλαν μπροστά τον Αστέρα με 3-5, με τον πρώτο να έχει βρει ρυθμό από νωρίς και με ακόμα 5 σερί πόντους να στέλνει τους φιλοξενούμενους στο +3 (8-11). Ταβάρες και Οκέκε στο 5' μείωσαν για τη Ρεάλ σε 12-14, με τον Κάρτερ με τρίποντο στο 6' να πηγαίνει τους Σέρβους για πρώτη φορά στο +5 (12-17). Οι Μαδριλένοι αντέδρασαν άμεσα και με σερί 4-0 και τον Ταβάρες έκαναν το 19-20 στο 8', με τον Μπάτλερ όμως να μπαίνει στην εξίσωση και από την περιφέρεια να γράφει το 19-26 στο 9'. Η ομάδα του Σκαριόλο όμως απάντησε με νέο σερί, αυτή τη φορά 8-0, με πρωταγωνιστή τον Φελίζ (5π.) για να κλείσει το δεκάλεπτο μπροστά με 27-25.

Δεν σταματούσαν τα λάθη οι Σέρβοι και να ανεβάζουν τη διαφορά οι Ισπανοί

Ο Μαλεντόν με καλάθι και φάουλ στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου πήγε το επιμέρους στο 11-0 για το 30-25, με τον Ντεκ να διαμορφώνει το 32-26 στο 11'. Ο Μπάτλερ ήταν ο κίνδυνος του Αστέρα κι αφού έβαλε ένα και... σέρβισε ένα τρίποντο στον Κάλινιτς, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 32-31, με το νέο σουτ από την περιφέρεια του Μιλιένοβιτς να φέρνει το ματς στα ίσια (34-34) στο 13'. Λάιλς και Ντεκ με 4 σερί βολές έκαναν το 40-36 στο 14', με τον Αστέρα να έχει φτάσει ήδη τα 9 λάθη στο παιχνίδι, με τον Λάιλς στο 15' να διαμορφώνει το 42-36. Το 10ο λάθος των Σέρβων έφερε το τρίποντο στο τρανζίσιον του Καμπάτσο και τη διαφορά στους 9 (45-36) για πρώτη φορά. Κάπου εκεί εμφανίστηκε και πάλι ο Νουόρα, που με 5 σερί πόντους μείωσε σε 47-42 στο 17', με τον Χεζόνια με τρίποντο και τον Καμπάτσο να στέλνουν τη Ρεάλ σε διψήφια διαφορά (52-42) στο 18', με τον Κροάτη μετά από μαγική ασίστ του Καμπάτσο να διαμορφώνει το 56-44 στο ημίχρονο.

Δύο μεγάλα τρίποντα των Φελίζ και Γιουλ έριξαν στα σκουπίδια την προσπάθεια του Αστέρα

Η ομάδα του Σκαριόλο συνέχισε έτσι και στην έναρξη της τρίτης περιόδου, με τους Καμπάτσο (13π.) και Χεζόνια να κάνουν μίνι σερί 4-0 και να στέλνουν τη Ρεάλ για πρώτη φορά στο +16 (62-46), με τον Μονέκε με τρίποντο στο 24' να δίνει μία ανάσα στον Αστέρα για το 62-49. Ο ΜακΙντάιρ με το πρώτο του καλάθι στο ματς μείωσε ακόμα περισσότερο σε 63-53 στο 25', τρέχοντας επιμέρους 7-1, με τον Καμπάτσο (16π.) να σπάει το μομέντουμ των Σέρβων με τρίποντο για το 66-53. Ο Χεζόνια (11π.) μάλιστα με 2/2 βολές στο 27' έκανε το 68-53, με τον Αστέρα όμως να μην αφήνει τη διαφορά να του ξεφύγει πάλι και με σερί 8-0 και πρωταγωνιστή τον Μονέκε (10π.) να φέρνει το παιχνίδι στους 7 (68-61) στο 28' μετά από ώρα! Η Ρεάλ φάνηκε να κολλάει στην επίθεση, με τους Φελίζ και τον Γιουλ όμως σε ένα από συνηθισμένα τρελά του buzzer beater να στέλνουν τη διαφορά και πάλι στους 14 (77-63) και να πετάνε στα σκουπίδια στην προσπάθεια του Αστέρα να γυρίσει στην αναμέτρηση.

Καθάρισε την 4άδα η Ρεάλ και στέλνει τον Παναθηναϊκό στην 7η θέση

Οι Σέρβοι είχαν και πάλι ένα βουνό να ανέβουν στην τέταρτη περίοδο, με τη Ρεάλ να έχει και πάλι την ψυχολογία, με τον Μαλεντόν στο 32' με καλάθι και φάουλ να πηγαίνει τη διαφορά στους 17 (82-65). Το νέο γκολ-φάουλ του Λάιλς έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 20 (85-65), με το παιχνίδι πλέον να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού η ομάδα του Σκαριόλο είχε επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της. Ο Γκαρούμπα στο 35' μετά από τάπα με κάρφωμα διαμόρφωσε το 89-67, με το τελικό 103-82 να δίνει τη νίκη και το αβαντάζ έδρας στα πλέι οφ στη Ρεάλ και να ανοίγει τον δρόμο για την 7η θέση στον Παναθηναϊκό.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 56-44, 77-63, 103-82

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