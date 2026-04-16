Το μεγάλο χειρουργείο: Αυτό είναι το ματς, αυτοί είναι οι διαιτητές που αποκάλυψε ο Δημητρακόπουλος

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε το «μεγάλο χειρουργείο», «δείχνοντας» το Προμηθέας - ΠΑΟΚ 87-76: 36-17 οι βολές με... υπογραφή Τσαρούχα, Μαγκλογιάννη και Χριστινάκη!

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου και αποκάλυψε τα μηνύματα του Βαγγέλη Λιόλιου που έδειχναν επηρεασμό των αγώνων του Προμηθέα.

Συγκεκριμένα, στην συνέντευξη Τύπου του Αμαρουσίου ο γνωστός δικηγόρος αναφέρθηκε στο μήνυμα προς τον Ηλία Παπαθεοδώρου στις 5 Μαρτίου 2025 για τη σύνθεση των διαιτητών του επικείμενου αγώνα των Πατρινών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η εν λόγω τριάδα ανακοινώθηκε δύο μέρες μετά, στις 7/3/2025.

Ποιο ήταν το ματς, ποιοι οι διαιτητές και τι είχε συμβεί;

Στο παιχνίδι στις 8 Μαρτίου 2025, λοιπόν, ο Προμηθέας υποδέχθηκε και νίκησε τον ΠΑΟΚ με σκορ 87-76. Ωστόσο, το πραγματικά ενδιαφέρον της υπόθεσης εντοπίζεται αλλού: στον καταλογισμό των βολών. Οι γηπεδούχοι σούταραν +19 βολές σε σχέση με τους «ασπρόμαυρους» με τον... τελικό απολογισμό να «γράφει» 36 έναντι 17 βολών.

Η διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης ήταν... μάλλον αναμενόμενη για όσους βλέπουν τι συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, οι Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης και Χριστινάκης ήταν οι τρεις ρέφερι που αποφάσισαν για τις τύχες του παραπάνω παιχνιδιού.

Κάπως έτσι, το... κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται και οι σχετικές δηλώσεις του Δημητρακόπουλου γίνονται αντιληπτές ακόμα και από εκείνους που επιμένουν να κλείνουν τα μάτια και αυτιά τους.

Θυμίζουμε τι ανέφερε για εν λόγω παιχνίδι ο Δημητρακόπουλος:

«Υπάρχει άλλο ένα μήνυμα και αναλαμβάνω το προσωπικό κόστος να δεχτώ επιθέσεις. Δεν φοβάμαι τις επιθέσεις, τις αποκρούω και στο τέλος η αλήθεια επικρατεί. Υπάρχει ένα μήνυμα που πλέον θέτει ένα άλλο μείζον θέμα.

Στις 5 Μαρτίου του 2025 υπάρχει γραπτό μήνυμα προς τον κ. Παπαθεοδώρου πως υπάρχει κάτι που είναι αυστηρά απόρρητο. Του λέει τη σύνθεση των διαιτητών στις 5/3/2025 ενώ δημοσιοποιήθηκαν στις 7/3/2025.

Τα ονόματα των τριών διαιτητών θα βγουν στην επιφάνεια και θα δείτε τον τρόπο που σφύριζαν και προκλήθηκαν επεισόδια σε ματς της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη.

Υπάρχουν συμπτώσεις που θα ελεγχθούν από την Επιτροπή. Ελέγχουμε και ποινικές ευθύνες.

Ο πρόεδρος που πρέπει να προστατεύει την ΚΕΔ στέλνει μήνυμα που λέει είναι απόρρητο αυτό που λέω, 2 μέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Αυτή η σχέση του προέδρου με την ΚΕΔ φτάνει μόνο στο να ενημερώνεται ποιοι είναι διαιτητές πριν τον ορισμό; Να σταματήσουν τα νέφη καχυποψίας που έχουν ζώσει το μπάσκετ. Ποιος θα πει μετά σε μια άσχημη διαιτησία ότι δεν υπήρχε παρέμβαση»;