Μπουρλότο: «Ο Λιόλιος έστελνε sms με ορισμούς διαιτητών δύο μέρες πριν ανακοινωθούν και έπειτα… γίνονταν επεισόδια»!

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου αποκαλύπτοντας τα «σκανδαλώδη» μηνύματα του Λιόλιου που δείχνουν επηρεασμό αγώνων του Προμηθέα και… όχι μόνο!

Αναλυτικά όσα είπε:

«Υπάρχει άλλο ένα μήνυμα και αναλαμβάνω το προσωπικό κόστος να δεχτώ επιθέσεις. Δεν φοβάμαι τις επιθέσεις, τις αποκρούω και στο τέλος η αλήθεια επικρατεί. Υπάρχει ένα μήνυμα που πλέον θέτει ένα άλλο μείζον θέμα.

Στις 5 Μαρτίου του 2025 υπάρχει γραπτό μήνυμα προς τον κ. Παπαθεοδώρου πως υπάρχει κάτι που είναι αυστηρά απόρρητο. Του λέει τη σύνθεση των διαιτητών στις 5/3/2025 ενώ δημοσιοποιήθηκαν στις 7/3/2025.

Τα ονόματα των τριών διαιτητών θα βγουν στην επιφάνεια και θα δείτε τον τρόπο που σφύριζαν και προκλήθηκαν επεισόδια σε ματς της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Άρη.

Υπάρχουν συμπτώσεις που θα ελεγχθούν από την Επιτροπή. Ελέγχουμε και ποινικές ευθύνες.

Ο πρόεδρος που πρέπει να προστατεύει την ΚΕΔ στέλνει μήνυμα που λέει είναι απόρρητο αυτό που λέω, 2 μέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Αυτή η σχέση του προέδρου με την ΚΕΔ φτάνει μόνο στο να ενημερώνεται ποιοι είναι διαιτητές πριν τον ορισμό; Να σταματήσουν τα νέφη καχυποψίας που έχουν ζώσει το μπάσκετ. Ποιος θα πει μετά σε μια άσχημη διαιτησία ότι δεν υπήρχε παρέμβαση»;