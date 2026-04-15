Παρτιζάν: Επιστρέφει στη δράση ο Ουάσινγκτον

O Ντουέιν Ουάσινγκτον ξεπέρασε τον τραυματισμό του στη γάμπα και βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Χοάν Πεναρόγια.

Ο 26χρονος γκαρντ, που φέτος μετράει 14,9 πόντους και 2,5 ασίστ ανά ματς στην Euroleague, ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο μήνα από ένα πρόβλημα στη γάμπα. Μάλιστα, οι αρχικές εκτιμήσεις έλεγαν πως θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες.

Πράγματι, λοιπόν, το σχετικό χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε και ο Ουάσινγκτον επέστρεψε στα κανονικά προγράμματα προπονήσεων του κόουτς Πεναρόγια.

Έτσι, ο Αμερικανός σκόρερ θέτει υποψηφιότητα για να αγωνιστεί στο ματς της τελευταίας «στροφής» της regular season της Euroleague απέναντι στη Μπασκόνια (16/4, 21:30).