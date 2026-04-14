«Η Βενέτσια θέλει Μπάνκι και... συμμετοχή στην Euroleague»

Η Βενέτσια επιχειρεί να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο πλάνο με την υπογραφή του Λούκα Μπάνκι και το βλέμμα στραμμένο στη μελλοντική συμμετοχή της στην Euroleague.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "La Nuova", ο Νέβεν Σπάχια θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Βενέτσια και ο στόχος της ομάδας για τη θέση του head coach είναι ξεκάθαρος: ο Λούκα Μπάνκι.

Η ιταλική ομάδα θέλει τον έμπειρο τεχνικό ως μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου που έχει για τα επόμενα χρόνια, σκοπεύοντας να δώσει τα κλειδιά στον Μπάνκι, αν εκείνος πει το «ναι».

Από εκεί και πέρα, το πλάνο της ομάδας φτάνει μέχρι την... Euroleague. Η Βενέτσια θέλει να αγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θεωρεί πως ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την οδηγήσει στην μπασκετική elite.