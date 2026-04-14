Ερυθρός Αστέρας: Ξεκάθαρο μήνυμα παραμονής από τον Νουόρα

Ο Τζόρνταν Νουόρα, που πραγματοποιεί τρομερή σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα παραμονής στο Βελιγράδι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που φέτος μετράει 17,2 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά ματς στην Euroleague, δεν έκρυψε τη θέλησή του να παραμείνει στη Σερβία.

Μιλώντας στη "Sport Klub" ο πρώην παίκτης της Αναντολού Εφές και άλλοτε NBAer παραδέχτηκε πως: «Σίγουρα βλέπω τον εαυτό μου με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα και στο μέλλον. Είμαι χαρούμενος εδώ, αγαπώ το Βελιγράδι και τον Ερυθρό Αστέρα» και συνέχισε λέγοντας:

«Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, δεν ασχολούμαι με αυτά. Όμως, είμαι χαρούμενος εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στο επόμενο παιχνίδι και στα πλέι οφ».