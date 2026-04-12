Πέρασε εύκολα από την Μπούργκος με το μυαλό στον Ερυθρό η Ρεάλ

Με τον Σκαριόλο να κάνει διαχείρηση δυνάμεων, η Ρεάλ που είχε το μυαλό το μυαλό της στον Ερυθρό Αστέρα πέρασε εύκολα από την Μπούργκος (78-94), με κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (20π. 6ρ.)

Η Ρεάλ δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπούργκος εκτός έδρας, με την «Βασίλισσα» να επικρατεί νε 78-94 για την 26η αγωνιστική του Ισπανικού πρωταθλήματος. Οι Μαδριλένοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 24-2 και παραμένουν στην κορυφή της ACB, την ώρα που η Μπούργκος έπεσε στο 7-19.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε συντήρηση δυνάμεων, μοιράζοντας τον χρόνο με τον Μάριο Χεζόνια να είναι ο κορυφαίος με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ και τον Προσίντα να προσθέτει 15 πόντους με 3 ριμπάουντ. Double-double από τον Λεν με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ, γεμάτη εμφάνιση και από τον Μαλεντόν (10π. 6ρ. 5ασ.).

Από την άλλη πλευρά Μέιντλ ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ίθαν Χαπ να συμπληρώνει 10 πόντους με 3 ριμπάουντ.

Πλέον η Ρεάλ στρέφει την προσοχή στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (21:45, 16/4) που θα κρίνει και το πλεονέκτημα έδρας.