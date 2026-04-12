Μπλόσομγκεϊμ: «Λουτρό αίματος το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, νικητής ο Αταμάν, MVP ο Βεζένκοφ»

Ο αστέρας της Μονακό, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, έκανε Q&A στο Χ και απάντησε σε ερωτήσεις που του έκανε ο κόσμος.
Αρχικά, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να διεξαχθεί «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τον Ολυμπιακό στα play-offs και το χαρακτήρισε ως «λουτρό αίματος».
Όταν ρωτήθηκε για το Final-Four της Euroleague απάντησε πως εκεί θα βρεθούν οι «ερυθρόλευκοι», το «τριφύλλι», η Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Ακόμη, τόνισε πως τα όσα έχει πετύχει ο Εργκίν Αταμάν στην καριέρα του δείχνουν πως είναι νικητής, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Τέλος, υπογράμμισε πως ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο MVP της Euroleague και τον έβαλε στην κορυφαία πεντάδα μαζί με τους Σιλβέν Φρανσίκσο, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.