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Μπλόσομγκεϊμ: «Λουτρό αίματος το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, νικητής ο Αταμάν, MVP ο Βεζένκοφ»

Μπάσκετ
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Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ προχώρησε σε Q&A και έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final-Four, μίλησε για ένα ενδεχόμενο «αιώνιο» ντέρμπι στα play-offs, διαλέξε την κορυφαία του πεντάδα και τον MVP και χαρακτήρησε τους Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο αστέρας της Μονακό, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, έκανε Q&A στο Χ και απάντησε σε ερωτήσεις που του έκανε ο κόσμος.

Αρχικά, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να διεξαχθεί «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τον Ολυμπιακό στα play-offs και το χαρακτήρισε ως «λουτρό αίματος».

Όταν ρωτήθηκε για το Final-Four της Euroleague απάντησε πως εκεί θα βρεθούν οι «ερυθρόλευκοι», το «τριφύλλι», η Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακόμη, τόνισε πως τα όσα έχει πετύχει ο Εργκίν Αταμάν στην καριέρα του δείχνουν πως είναι νικητής, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

 

Τέλος, υπογράμμισε πως ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο MVP της Euroleague και τον έβαλε στην κορυφαία πεντάδα μαζί με τους Σιλβέν Φρανσίκσο, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

 

Μπλόσομγκεϊμ: «Λουτρό αίματος το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, νικητής ο Αταμάν, MVP ο Βεζένκοφ»