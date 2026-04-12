Μπλόσομγκεϊμ: «Λουτρό αίματος το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, νικητής ο Αταμάν, MVP ο Βεζένκοφ»

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ προχώρησε σε Q&A και έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final-Four, μίλησε για ένα ενδεχόμενο «αιώνιο» ντέρμπι στα play-offs, διαλέξε την κορυφαία του πεντάδα και τον MVP και χαρακτήρησε τους Εργκίν Αταμάν και Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο αστέρας της Μονακό, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, έκανε Q&A στο Χ και απάντησε σε ερωτήσεις που του έκανε ο κόσμος.

Αρχικά, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να διεξαχθεί «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τον Ολυμπιακό στα play-offs και το χαρακτήρισε ως «λουτρό αίματος».

Blood bath. — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Όταν ρωτήθηκε για το Final-Four της Euroleague απάντησε πως εκεί θα βρεθούν οι «ερυθρόλευκοι», το «τριφύλλι», η Μονακό και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Depends on final standings



Oly Pao Monaco Madrid — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Ακόμη, τόνισε πως τα όσα έχει πετύχει ο Εργκίν Αταμάν στην καριέρα του δείχνουν πως είναι νικητής, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Hard to argue against his resume. He’s a winner — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Great coach — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026

Τέλος, υπογράμμισε πως ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο MVP της Euroleague και τον έβαλε στην κορυφαία πεντάδα μαζί με τους Σιλβέν Φρανσίκσο, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ελάιζα Μπράιαντ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.