Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ερυθρό Αστέρα ως το 2028 ο Ιζούντου

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Εμπούκα Ιζούντου έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 29χρονος Νιγηριανός σέντερ, ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Γαλατάσαραϊ, διανύει μια πολύ καλή πρώτη του σεζόν στην Euroleague, γράφοντας ως τώρα 8 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

Ο σέντερ της KK Crvena Zvezda Meridianbet, Ebuka Izundu, επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον σύλλογο για δύο ακόμη σεζόν και θα παραμείνει με την ερυθρόλευκη φανέλα μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028!

Όπως αναφέρει ο Ερυθρός Αστέρας, ο παίκτης είχε μεγάλο αριθμό προσφορών από ομάδες της Euroleague, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση του συλλόγου για την επέκταση της συνεργασίας τους.