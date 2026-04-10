Με σοβαρή εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από τη Λυών με το 106-93 επί της Βιλερμπάν και «σφράγισε» έτσι τη συμμετοχή του τουλάχιστον στα play in της Euroleague.

Με τη νίκη του αυτή ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 21-16, πιάνοντας στην 7η θέση σε τριπλή ισοβαθμία τους Παναθηναϊκό και Μονακό, ενώ στην τελευταία αγωνιστική (38η) ο παίζει στη Μαδρίτη με την πανίσχυρη εντός έδρας Ρεάλ (16/4, 21:45). Να σημειωθεί πως ο Αστέρας έχει υπέρ του τις ισοβαθμίες με τον Παναθηναϊκό και με τη Μονακό, την οποία μάλιστα έχει κερδίσει δύο φορές.

Για τους νικητές ξεχώρισαν ο Τζόρνταν Νουόρα με 24 πόντους, όσους έβαλε και ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 3/3 τρίποντα και 7/9 δίποντα, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Τσίμα Μονέκε. Για την ουραγό Βιλερμπάν, που έπεσε στο 8-29 και υπέστη την έβδομη σερί ήττα της, ο Μπράιαν Ανγκόλα έβαλε 22 πόντους με 4/5 τρίποντα και ακολούθησε ο Σακίλ Χάρισον με 16 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Έφτασε στο +15 ο Ερυθρός Αστέρας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα (9-11), με τον Ερυθρό Αστέρα να κάνει ένα πρώτο ξέσπασμα και να ξεφεύγει με 9-19 χάρη στους Νουόρα (9π.) και Μονέκε (6π.). Εκεί, οι Ερτέλ και Ντιαγέ μείωσαν σε 19-22 και ο Αζινσά με τρίποντο διαμόρφωσε το 26-26 της πρώτης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι ήθελαν να χτίσουν μια διαφορά, με τους Μπολομπόι και Ιζούντου έκαναν το 27-35 και ο τελευταίος έγραψε και το +11 (31-42). Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα, ο Νουόρα σημάδεψε τη μέγιστη διαφορά στο +15 (35-50), με το ημίχρονο να κλείνει στο 43-55 και τις δύο ομάδες να διακρίνονται για την ευστοχία τους στα τρίποντα (612 - 7/13).

Ζωντανή η Βιλερμπάν, σοβαρός στο τέλος ο Αστέρας

Ένα γρήγορο σερί 7-0 έβαλε τη Βιλερμπάν ξανά στο παιχνίδι (50-55) και παρά το καλάθι του Μονέκε, οι γηπεδούχοι έτρεξαν και νέο σερί (9-0) και με τους Χάρισον και Ανγκόλα προσπέρασαν με 59-57. Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς είχαν εγκλωβιστεί στην επίθεση και στην άμυνα έβλεπαν τους Ανγκόλα και Αζινσά να σκοράρουν για τρεις για το 67-62. Εκεί, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν, ο Μονέκε ισοφάρισε (69-69) και με ΜακΙντάιρ, Μπάτλερ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 71-74.

Ο Ερυθρός Αστέρας μπήκε με αποφασιστικότητα στο τελευταίο μέρος και με τους Ιζούντου και Μπάτλερ ξέφυγαν με 74-84 και ο Νουόρα κράτησε τη διαφορά στα ίδια επίπεδα, κάνοντας το 79-88 στο 35' και ο ίδιος με τρίποντο έγραψε το 84-94. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να κρατηθούν κοντά, όμως ο Μπάτλερ με δύο σερί τρίποντα έγραψε το 88-101 στο 38', που σφράγισε oυσιαστικά το πολύτιμο διπλό για τον Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-55, 71-74, 93-106

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.