Άρης Betsson: Αναμονή για τον Αντετοκούνμπο ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Άρης Betsson συνεχίζει την προετοιμασία του με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, καθώς το πρόβλημα στη γάμπα δεν έχει υποχωρήσει πλήρως.

Ο διεθνής σέντερ ταλαιπωρείται από σφίξιμο στην αριστερή γάμπα από την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι που τον είχε αναγκάσει να μείνει εκτός στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στο Παλέ, όπου ο Άρης πέτυχε την όγδοη σερί του νίκη στο πρωτάθλημα.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), όταν και ξεκίνησε η προετοιμασία για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (15/4), ο παίκτης προφυλάσσεται και δεν συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Το ίδιο συνέβη και στη σημερινή προπόνηση, αύριο έχει προγραμματιστεί ρεπό, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» θα επιστρέψουν στο γήπεδο ανήμερα του Πάσχα για την τελική ευθεία της προετοιμασίας για το ντέρμπι.

Τότε αναμένεται και η πρώτη δοκιμή του Αντετοκούνμπο σε ομαδικό ρυθμό. Στον Άρη δεν υπάρχει διάθεση για ρίσκο, με το τεχνικό τιμ και τον ίδιο τον αθλητή να επιλέγουν συντηρητική προσέγγιση, εκμεταλλευόμενοι το αγωνιστικό κενό. Να σημειωθεί πως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθαρές, γεγονός που επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει της επιστροφής του.