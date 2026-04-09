To μέσα-έξω παιχνίδι του Παναθηναϊκού και η ισορροπία άμυνας-επίθεσης

O Παναθηναϊκός εμφάνισε το καλύτερο του πρόσωπο φέτος, ισοπεδώνοντας την Μπαρτσελόνα με το ισορροπημένο παιχνίδι του. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας πάνω από την Μπαρτσελόνα και έκανε μια απολαυστική εμφάνιση για παραπάνω από 30 λεπτά. Η εικόνα του, δεν είναι τίποτα παραπάνω, από την συνέχεια των τριών δεκαλέπτων απέναντι στην Χάποελ, την προηγούμενη αγωνιστική. Μπορεί στο τέταρτο δεκάλεπτο, να τα έκανε όλα λάθος και τελικά να έχασε, όμως είχε φανεί ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Το ζητούμενο για τους πράσινους, ήταν να μπορέσουν να ισορροπήσουν μεταξύ καλής επίθεση και αποτελεσματικής άμυνας. Από τότε που μπήκε ο Χέις-Ντέιβις στην μηχανή του Παναθηναϊκού και στην συνέχεια ο Λεσόρ, οι πράσινοι τρέχουν την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης, έχοντας εντυπωσιακά νούμερα. Το πρόβλημα ήταν, ότι παράλληλα με αυτό, είχαν και την τρίτη χειρότερη άμυνα, κάτι που τους δυσκόλευε και δεν τους επέτρεπε να κερδίζουν τα παιχνίδια με άνεση. Απέναντι στην Χάποελ, είδαμε για 30 λεπτά μια αισθητή βελτίωση, για να έρθει το χθεσινό παιχνίδι που πραγματικά η εμφάνιση άγγιξε το τέλειο.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε όλη την ποιότητα του στην επίθεση, εκτελώντας τους Ισπανούς, αλλά ταυτόχρονα, τους στραγγάλισε στην άμυνα και αυτό είναι ίσως το καλύτερο νέο για την συνέχεια. Η αμυντική επάρκεια του, θα μπορέσει να τον αλλάξει επίπεδο, αφού στην επίθεση υπάρχει τόσο ταλέντο και ποιότητα πλέον, που είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσει μια ομάδα.

Οι πράσινοι, είχαν σε εξαιρετική μέρα τους περισσότερους παίκτες τους, με τον κάθε ένα να κάνει αυτό που πρέπει. Ο Όσμαν, δείχνει να επιστρέφει στα πολύ υψηλά στάνταρ του και να παίζει ως το καλύτερο τριάρι στην διοργάνωση, ο Ναν να έχει καταλάβει πως παίρνοντας λιγότερες προσπάθειες και κάνοντας λιγότερες ντρίπλες και μοιράζοντας περισσότερες ασίστ, είναι πιο αποδοτικός για την ομάδα του, ενώ ο Χουάντσο, χωρίς πλέον να πρέπει να… σφουγγαρίζει και το παρκέ για 40 λεπτά, είναι έξτρα αποτελεσματικός σε ό,τι κάνει.

Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει όπως πρέπει αν δεν υπήρχε ο Κώστας Σλούκας, που ανεβάζει στα τελευταία παιχνίδια την απόδοση του, μετά από μια φυσιολογική κάμψη που είχε. Ο τρόπος που καθοδηγούσε τους συμπαίκτες του και δημιουργούσε ήταν πολύ υψηλού επιπέδου.

Το μέσα έξω παιχνίδι και η αλλαγή στο κέντρο βάρους

Αν κάτι είδαμε για πρώτη φορά φέτος σε τόσο μεγάλο βαθμό, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ήταν το παιχνίδι που έκανε ο Παναθηναϊκός, από μέσα προς τα έξω. Οι πράσινοι ευστόχησαν σε 12/22 (54.5%) τρίποντα, όμως το σημαντικότερο είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, ήταν από καλές δημιουργίες, που η μπάλα ακούμπησε στην ρακέτα, ξαναβγήκε προς τα έξω και με μια έξτρα πάσα, βρέθηκαν σουτ υψηλής ποιότητας όπως θα δούμε παρακάτω. Αν κοιτάξει κάποιος την στατιστική, θα δει ότι ο Λεσόρ έχει μόλις μία ασίστ, όμως στην πραγματικότητα έχει κάνει τρομερή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις είναι η παρακάτω.

Εδώ μετά από ένα πικ εν ρολ, η Μπάρτσα έχει αλλάξει στην άμυνα με τον Λεσόρ να έχει τον Πάρα που τον παίζει από μπροστά. Βλέπετε ότι ο Σλούκας το έχει δει και του περνάει μια λόμπα που μόνο αυτός και ο Νικ Καλάθης μπορούν να περάσουν σε όλη την Ευρώπη. Ο Λεσόρ, πολύ έξυπνα, πριν έρθουν οι βοήθειες, πιάνει την μπάλα στον αέρα και την πασάρει έξω στον Χουάντσο που είναι ήδη οπλισμένος και περιμένει. Ελεύθερο catch n shoot τρίποντα, μέσα.

Στην επόμενη φάση, πάλι μετά από πικ εν ρολ, ο Λεσόρ έχει εσωτερικό μισμάτς με τον Μπριθουέλα.

Ο Σλούκας του περνάει και πάλι μια εξαιρετική πάσα, ο Γάλλος βλέπει τις βοήθειες και τις περιστροφές και πασάρει ξανά στον Ερνανγκόμεζ, ο οποίος με την σειρά του, κάνει την έξτρα πάσα στον αμαρκάριστο Όσμαν, όπου σκοράρει και πάλι.

Επόμενη φάση, αυτήν την φορά ο Παναθηναϊκός παίζει πικ εν ρολ, με τον Ναν χειριστή και τον Χέις-Ντέιβις ως σκρίνερ.

Οι Ισπανοί κάνουν και πάλι αλλαγή και ο Αμερικανός βρίσκεται μέσα στην ρακέτα με μισμάτς. Ο Ναν του περνάει την μπάλα και πάνω στην περιστροφή των παικτών της Μπαρτσελόνα, βρίσκει αμαρκάριστο τον Όσμαν που σκοράρει ξανά για τρεις.

Ακόμα μία φάση στην τελευταία περίοδο, με την Μπαρτσελόνα να αλλάζει την άμυνα της. Ο Χέις-Ντέιβις ποστάρει τον κοντύτερο του αντίπαλο από το middle post, με τους Ισπανούς να παίζουν zone-up 2-3.

Ο Αμερικανός βλέπει τον Χουάντσο στις 45’ και του πασάρει, ο ίδιος κάνει μια έξτρα πάσα στην γωνία στον Ναν, την ίδια ώρα που ο Λεσόρ κρατάει μακριά τον Βέσελι για να μην βγει στο μαρκάρισμα. Ελεύθερο σποτ τρίποντο του Ναν. Ακόμα ένα.

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε εξαιρετικά σποτ τρίποντα και αυτήν την φορά τα έβαλε, αφού όλοι οι παίκτες είχαν εξαιρετικό ρυθμό στο παιχνίδι τους. Πήρε 28 πόντους από τέτοιες καταστάσεις με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, όμως το σημαντικό είναι άλλο. Η παρουσία του Λεσόρ, και δευτερευόντως του Χέις-Ντέιβις μέσα στην ρακέτα. Είναι δύο παίκτες που έχουν την άνεση να υποδεχτούν την μπάλα και ανάλογα με τι τους δίνει η άμυνα, να διαβάσουν και να πασάρουν εκεί που πρέπει. Πάντα, το σουτ που φτιάχνεται από μέσα προς τα έξω, έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας και αυτό είναι ένα όπλο που έχει ο Παναθηναϊκός πλέον, με τον Γάλλο να πατάει καλύτερα στα πόδια του.

Οι πράσινοι, πάνε σε έναν ακόμα εκτός έδρας αγώνα με την Βαλένθια, μια ομάδα με εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από το δικό τους, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ποιο στυλ θα επικρατήσει.