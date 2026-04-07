ΜακΚόλουμ: «Αν ο Ναν σκόραρε 12 ή 13 πόντους, δεν θα τον έλεγαν GOAT – Τον Σπανούλη όμως τον λένε»

Μια σύγκριση με αιχμές ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Βασίλη Σπανούλη έκανε ο Έρικ ΜακΚόλουμ, μιλώντας στο podcast EuroInsiders.

Στη διαφορά αντιμετώπισης των Αμερικανών και των Ευρωπαίων παικτών στη Euroleague αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Έρικ ΜακΚόλουμ, σε συνέντευξή του στο podcast EuroInsiders. Ο γκαρντ της Γαλατασαράι, που έχει παίξει και στη Φενέρμπαχτσε τόνισε οι Ευρωπαίοι χαίρουν μεγαλύτερης αναγνώρισης σε σχέση με τους Αμερικανούς και έφερε ως παράδειγμα τον Κέντρικ Ναν και τον Βασίλη Σπανούλη.

«Οι Ευρωπαίοι παίκτες μερικές φορές αντιμετωπίζονται διαφορετικά από εμάς. Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να παίρνουμε περισσότερο σεβασμό, περισσότερα βραβεία, περισσότερες διακρίσεις, αλλά το γεγονός ότι υπήρξαν ελάχιστοι Αμερικανοί MVP μέχρι πρόσφατα, ότι η πρώτη και η δεύτερη All-EuroLeague πεντάδα κυριαρχούνταν από ευρωπαϊκά ονόματα και ότι τα μεγαλύτερα συμβόλαια συνέχιζαν να πηγαίνουν κυρίως σε Ευρωπαίους, δείχνει πολλά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν ήρθα εγώ στην Ευρώπη, ήταν σαν να μπορούσαν οι Αμερικανοί να φτάσουν μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Αν όμως ήσουν Ευρωπαίος, υπήρχε άλλο επίπεδο αντιμετώπισης. Αν ο Κέντρικ Ναν έβγαινε εκεί έξω, με τα χρήματα που παίρνει, και σκόραρε 12 ή 13 πόντους ανά αγώνα, δεν θα έλεγες ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Ο Σπανούλης όμως είχε μέσο όρο 13 πόντους στην καριέρα του και λέτε ότι είναι ένας από τους καλύτερους ever.

«Ο Σπανούλης έχει τι; Τρεις EuroLeague. Ο Κέντρικ έχει μία. Αν ο Κέντρικ είχε 12-13 πόντους μέσο όρο και έπαιρνε τρεις EuroLeague, εγγυώμαι ότι κανείς δεν θα έλεγε ότι είναι ο καλύτερος ever. Κανείς».

