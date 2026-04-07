Το Μίσιγκαν μετά από 37 χρόνια κατέκτησε το πρωτάθλημα του NCAA!

Η προσμονή έφτασε στο τέλος της για το κολέγιο του Μίσιγκαν που μετά από 37 χρόνια κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημά του στο NCAA, επικρατώντας του Κονέκτικατ στον τελικό με 69-63.

Το Μίσιγκαν μπήκε δυνατά στον τελικό και προηγήθηκε με 7-2 στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, όμως στη συνέχεια το Κονέκτικατ ισορρόπησε και κατάφερε να μπει ξανά στο ματς με το ημίχρονο να λήγει στο 33-29 υπέρ του Μίσιγκαν.

Στο δεύτερο μέρος οι «Γουλβερίνς» ήταν ανώτεροι και παρά την σθεναρή αντίσταση του Κονέκτικατ, διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα και μετά από 37 χρόνια, κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NCAA.

Ο Έλιοτ Καντό με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για το Μίσιγκαν, με τον Άλεξ Κάραμπαν να ξεχωρίζει για το Κονέκτικατ με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.